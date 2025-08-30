https://ria.ru/20250830/kamyshevakha-2038487450.html

Бойцы "Востока" освободили Камышеваху в ДНР

2025-08-30T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

безопасность

вооруженные силы украины

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Камышеваху в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха", — говорится в сводке.За сутки бойцы "Востока" нанесли удары по четырем бригадам противника в районе Маломихайловки, Вороного и Сосновки в Днепропетровской области.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:

донецкая народная республика

днепропетровская область

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, безопасность, вооруженные силы украины