Бойцы "Востока" освободили Камышеваху в ДНР
Бойцы "Востока" освободили Камышеваху в ДНР - РИА Новости, 30.08.2025
Российские войска взяли под контроль Камышеваху в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T12:21:00+03:00
2025-08-30T12:21:00+03:00
2025-08-30T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
безопасность
вооруженные силы украины
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Камышеваху в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха", — говорится в сводке.За сутки бойцы "Востока" нанесли удары по четырем бригадам противника в районе Маломихайловки, Вороного и Сосновки в Днепропетровской области.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
