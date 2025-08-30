Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" освободили Камышеваху в ДНР - РИА Новости, 30.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 30.08.2025 (обновлено: 15:09 30.08.2025)
Бойцы "Востока" освободили Камышеваху в ДНР
Бойцы "Востока" освободили Камышеваху в ДНР - РИА Новости, 30.08.2025
Бойцы "Востока" освободили Камышеваху в ДНР
Российские войска взяли под контроль Камышеваху в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.08.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
безопасность
вооруженные силы украины
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Камышеваху в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха", — говорится в сводке.За сутки бойцы "Востока" нанесли удары по четырем бригадам противника в районе Маломихайловки, Вороного и Сосновки в Днепропетровской области.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
донецкая народная республика
днепропетровская область
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины

Бойцы "Востока" освободили Камышеваху в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Камышеваху в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Восток" освободили Камышеваху в ДНР
Подразделения группировки Восток освободили Камышеваху в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Камышеваху в ДНР
За сутки бойцы "Востока" нанесли удары по четырем бригадам противника в районе Маломихайловки, Вороного и Сосновки в Днепропетровской области.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • более 250 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • по шесть автомобилей и орудий полевой артиллерии;
  • склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
