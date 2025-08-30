Рейтинг@Mail.ru
03:19 30.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано вблизи Петропавловска-Камчатского, информирует Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 30.08.2025
петропавловск-камчатский
камчатка
российская академия наук
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано вблизи Петропавловска-Камчатского, информирует Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН. Это второй ощутимый в населенных пунктах полуострова подземный толчок в течение часа. "Время UTC: 29 августа 2025 23:48:27 (камчатское время 30 августа, 11:48, мск 02:48 - ред). Координаты: 53.0546 северной широты, 160.0359 восточной долготы… Магнитуда: 5.2", - сообщают ученые данные мониторинга в своем Telegram-канале. Эпицентр землетрясения располагался в 96 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмического события залегал на глубине 46 километров. По предварительным данным ученых, землетрясение в Петропавловске-Камчатском ощущалось интенсивностью до 3 баллов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи. За предыдущие сутки ученые зафиксировали 18 подземных толчков, не ощущаемых в городах и поселках полуострова.
петропавловск-камчатский
камчатка
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано вблизи Петропавловска-Камчатского, информирует Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
Это второй ощутимый в населенных пунктах полуострова подземный толчок в течение часа.
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
03:02
"Время UTC: 29 августа 2025 23:48:27 (камчатское время 30 августа, 11:48, мск 02:48 - ред). Координаты: 53.0546 северной широты, 160.0359 восточной долготы… Магнитуда: 5.2", - сообщают ученые данные мониторинга в своем Telegram-канале.
Эпицентр землетрясения располагался в 96 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмического события залегал на глубине 46 километров.
По предварительным данным ученых, землетрясение в Петропавловске-Камчатском ощущалось интенсивностью до 3 баллов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи. За предыдущие сутки ученые зафиксировали 18 подземных толчков, не ощущаемых в городах и поселках полуострова.
На Камчатке за сутки зафиксировали почти 20 афтершоков
02:10
 
