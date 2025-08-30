https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038533984.html
Герасимов: ВС России развивают наступление в Днепропетровской области
Герасимов: ВС России развивают наступление в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.08.2025
Герасимов: ВС России развивают наступление в Днепропетровской области
Группировка российских войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области, заняла пять населенных пунктов, заявил начальник Генерального штаба ВС... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:22:00+03:00
2025-08-30T16:22:00+03:00
2025-08-30T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
россия
днепропетровская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области, заняла пять населенных пунктов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Развивается наступление в Днепропетровской области, нашими войсками заняты Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка и Запорожское", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b0ceb48d05f4c21e3f3cb97bc04e6812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий герасимов, россия, днепропетровская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Россия, Днепропетровская область, Безопасность
Герасимов: ВС России развивают наступление в Днепропетровской области
Герасимов: группировка "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области