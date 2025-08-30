В Пекине состоялся премьерный показ фильма "Группа крови"
В Пекине прошел премьерный показ фильма «Группа крови» о героизме детей-сирот
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьерный показ российской военной драмы "Группа крови", посвященной героизму детей-сирот в годы Великой Отечественной войны, созданной кинокомпанией "Триикс Медиа" при поддержке "Газпром-Медиа Холдинга", Фонда кино, Российского военно-исторического общества и "Движения Первых" состоялся в столице Китая Пекине, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга".
"Как вы знаете, этот год знаменателен для российского и китайского народов тем, что 80 лет назад наши страны не только внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне, но и вышли победителями в национальных войнах… Понесенные нашими народами потери никогда нельзя забывать. Фильм "Группа крови", который я имею честь представить вам сегодня, именно об этом - о недопущении забвения истории и жертв военных преступлений", - сказал генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, чьи слова приводит пресс-служба.
В пресс-службе уточнили, что фильм рассказывает о событиях, происходивших во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Ленинградской области, где располагались детские донорские концентрационные лагеря. В центре сюжета - история одного из таких лагерей, находившегося в поселке Вырица Гатчинского района. Отмечается также, что презентация картины прошла во флагманском кинотеатре China Film International Cinema.
"Военную драму "Группа крови" представил в Пекине генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров. Мероприятие было приурочено к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне и 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, а также к предстоящему выходу фильма "Группа крови" в широкий прокат в Китае, который начнется 5 сентября", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в презентации фильма также приняли участие заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Борис Ханчалян, заместитель директора China Film Export&Import, директор China Film Coproduction Ян Цзянь, управляющий пекинским филиалом по дистрибуции импортных фильмов Китайской корпорации киноиндустрии Ван Цзя и заместитель начальника департамента дистрибуции компании "Хуася Фильм Дистрибьюшн Ко., Лтд." Ту Вэ.
Параллельно с выходом "Группы крови" в Китае, 11 сентября в российский прокат выходит китайская военная драма "Нанкинский фотограф" - один из самых кассовых проектов 2025 года в КНР. Картина создана такими китайскими студиями как China Film Group Corporation (CFGC), Super Lion Culture Communication и Yuuya Media.