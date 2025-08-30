Рейтинг@Mail.ru
Под Волгоградом в ДТП погиб подросток - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 30.08.2025 (обновлено: 10:14 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/dtp-2038459612.html
Под Волгоградом в ДТП погиб подросток
Под Волгоградом в ДТП погиб подросток - РИА Новости, 30.08.2025
Под Волгоградом в ДТП погиб подросток
Один 17-летний подросток погиб и ещё трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет пострадали при опрокидывании автомобиля на трассе в Волгоградской... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T07:59:00+03:00
2025-08-30T10:14:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038459478_0:189:1280:909_1920x0_80_0_0_a3aaa856e37f5ee2272e0540aae5df78.jpg
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Один 17-летний подросток погиб и ещё трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет пострадали при опрокидывании автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, накануне вечером на дороге в Киквидзенском районе 25-летний водитель автомобиля Lifan не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. "В результате аварии на месте погиб 17-летний пассажир. С места аварии госпитализированы девочки 17-ти и 15-ти лет, 16-летний мальчик, также следовавшие в автомобиле в качестве пассажиров", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что надзорное ведомство взяло контроль за ходом проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20250830/moskva-2038453534.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038459478_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8bef0a26df68342c4e67c41927718b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
Под Волгоградом в ДТП погиб подросток

Под Волгоградом в ДТП погиб подросток, еще трое пострадали

© Прокуратура Волгоградской областиНа месте ДТП в Волгоградской области
На месте ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Прокуратура Волгоградской области
На месте ДТП в Волгоградской области
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Один 17-летний подросток погиб и ещё трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет пострадали при опрокидывании автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, накануне вечером на дороге в Киквидзенском районе 25-летний водитель автомобиля Lifan не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.
"В результате аварии на месте погиб 17-летний пассажир. С места аварии госпитализированы девочки 17-ти и 15-ти лет, 16-летний мальчик, также следовавшие в автомобиле в качестве пассажиров", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что надзорное ведомство взяло контроль за ходом проверки по факту ДТП.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
На МКАД после ДТП опрокинулся грузовик
05:51
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала