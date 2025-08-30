https://ria.ru/20250830/dtp-2038459612.html

Под Волгоградом в ДТП погиб подросток

Под Волгоградом в ДТП погиб подросток - РИА Новости, 30.08.2025

Под Волгоградом в ДТП погиб подросток

Один 17-летний подросток погиб и ещё трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет пострадали при опрокидывании автомобиля на трассе в Волгоградской... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T07:59:00+03:00

2025-08-30T07:59:00+03:00

2025-08-30T10:14:00+03:00

происшествия

волгоград

волгоградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038459478_0:189:1280:909_1920x0_80_0_0_a3aaa856e37f5ee2272e0540aae5df78.jpg

ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Один 17-летний подросток погиб и ещё трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет пострадали при опрокидывании автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, накануне вечером на дороге в Киквидзенском районе 25-летний водитель автомобиля Lifan не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. "В результате аварии на месте погиб 17-летний пассажир. С места аварии госпитализированы девочки 17-ти и 15-ти лет, 16-летний мальчик, также следовавшие в автомобиле в качестве пассажиров", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что надзорное ведомство взяло контроль за ходом проверки по факту ДТП.

https://ria.ru/20250830/moskva-2038453534.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, волгоградская область