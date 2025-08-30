https://ria.ru/20250830/dtp-2038459612.html
Под Волгоградом в ДТП погиб подросток
Под Волгоградом в ДТП погиб подросток - РИА Новости, 30.08.2025
Под Волгоградом в ДТП погиб подросток
Один 17-летний подросток погиб и ещё трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет пострадали при опрокидывании автомобиля на трассе в Волгоградской
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Один 17-летний подросток погиб и ещё трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет пострадали при опрокидывании автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, накануне вечером на дороге в Киквидзенском районе 25-летний водитель автомобиля Lifan не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. "В результате аварии на месте погиб 17-летний пассажир. С места аварии госпитализированы девочки 17-ти и 15-ти лет, 16-летний мальчик, также следовавшие в автомобиле в качестве пассажиров", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что надзорное ведомство взяло контроль за ходом проверки по факту ДТП.
