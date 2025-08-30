Рейтинг@Mail.ru
Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году - РИА Новости, 30.08.2025
03:14 30.08.2025
Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году
Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году - РИА Новости, 30.08.2025
Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году
Свыше 132 тысяч ДТП, в которых пострадали люди, было зафиксировано в РФ в 2024 году, при этом больше всего аварий произошло в Московском регионе - 12,8 тысячи,... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Свыше 132 тысяч ДТП, в которых пострадали люди, было зафиксировано в РФ в 2024 году, при этом больше всего аварий произошло в Московском регионе - 12,8 тысячи, следует из статистических материалов МВД, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, в 2024 году произошло более 132 тысяч ДТП с пострадавшими, из которых 12,8 тысячи в Московском регионе. В антирейтинг по количеству ДТП с пострадавшими также вошел Санкт-Петербург - 4 тысячи и Краснодарский край - 6,1 тысячи. Вместе с тем, как следует из материалов, самым безопасным регионом в 2024 году оказался Чукотский автономный округ, там зафиксировано всего 14 аварий с пострадавшими.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Свыше 132 тысяч ДТП, в которых пострадали люди, было зафиксировано в РФ в 2024 году, при этом больше всего аварий произошло в Московском регионе - 12,8 тысячи, следует из статистических материалов МВД, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, в 2024 году произошло более 132 тысяч ДТП с пострадавшими, из которых 12,8 тысячи в Московском регионе. В антирейтинг по количеству ДТП с пострадавшими также вошел Санкт-Петербург - 4 тысячи и Краснодарский край - 6,1 тысячи.
Вместе с тем, как следует из материалов, самым безопасным регионом в 2024 году оказался Чукотский автономный округ, там зафиксировано всего 14 аварий с пострадавшими.
