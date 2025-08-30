https://ria.ru/20250830/dtp-2038445547.html

Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году

Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году - РИА Новости, 30.08.2025

Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году

Свыше 132 тысяч ДТП, в которых пострадали люди, было зафиксировано в РФ в 2024 году, при этом больше всего аварий произошло в Московском регионе - 12,8 тысячи,... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T03:14:00+03:00

2025-08-30T03:14:00+03:00

2025-08-30T03:14:00+03:00

санкт-петербург

чукотский автономный округ

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_0:185:3054:1903_1920x0_80_0_0_3a09f5eafd1ed638ea981bf1d9200559.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Свыше 132 тысяч ДТП, в которых пострадали люди, было зафиксировано в РФ в 2024 году, при этом больше всего аварий произошло в Московском регионе - 12,8 тысячи, следует из статистических материалов МВД, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, в 2024 году произошло более 132 тысяч ДТП с пострадавшими, из которых 12,8 тысячи в Московском регионе. В антирейтинг по количеству ДТП с пострадавшими также вошел Санкт-Петербург - 4 тысячи и Краснодарский край - 6,1 тысячи. Вместе с тем, как следует из материалов, самым безопасным регионом в 2024 году оказался Чукотский автономный округ, там зафиксировано всего 14 аварий с пострадавшими.

https://ria.ru/20250814/dtp-2035187656.html

санкт-петербург

чукотский автономный округ

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, чукотский автономный округ, краснодарский край