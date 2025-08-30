https://ria.ru/20250830/dtp-2038445547.html
Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году
Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году - РИА Новости, 30.08.2025
Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году
Свыше 132 тысяч ДТП, в которых пострадали люди, было зафиксировано в РФ в 2024 году, при этом больше всего аварий произошло в Московском регионе - 12,8 тысячи,... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T03:14:00+03:00
2025-08-30T03:14:00+03:00
2025-08-30T03:14:00+03:00
санкт-петербург
чукотский автономный округ
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_0:185:3054:1903_1920x0_80_0_0_3a09f5eafd1ed638ea981bf1d9200559.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Свыше 132 тысяч ДТП, в которых пострадали люди, было зафиксировано в РФ в 2024 году, при этом больше всего аварий произошло в Московском регионе - 12,8 тысячи, следует из статистических материалов МВД, которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, в 2024 году произошло более 132 тысяч ДТП с пострадавшими, из которых 12,8 тысячи в Московском регионе. В антирейтинг по количеству ДТП с пострадавшими также вошел Санкт-Петербург - 4 тысячи и Краснодарский край - 6,1 тысячи. Вместе с тем, как следует из материалов, самым безопасным регионом в 2024 году оказался Чукотский автономный округ, там зафиксировано всего 14 аварий с пострадавшими.
https://ria.ru/20250814/dtp-2035187656.html
санкт-петербург
чукотский автономный округ
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_d3e972c1349ad22db1a42e9942964f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, чукотский автономный округ, краснодарский край
Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Краснодарский край
Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году
МВД: больше всего ДТП в 2024 году произошло в Московском регионе