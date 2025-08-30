Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 30.08.2025 (обновлено: 16:16 30.08.2025)
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Камышеваху в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" освободили Камышеваху в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Бойцы "Восточной" группировки также поразили формирования четырех бригад противника в районах Маломихайловки, Вороново и Сосновки в Днепропетровской области.ВСУ потеряли:Кроме того, российские военные уничтожили склад материальных средств противника.
ВС России освободили Камышеваху

ВС России взяли под контроль Камышеваху в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" освободили Камышеваху в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
Герасимов об итогах военной весенне-летней кампании 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
16:02
Бойцы "Восточной" группировки также поразили формирования четырех бригад противника в районах Маломихайловки, Вороново и Сосновки в Днепропетровской области.
ВСУ потеряли:
  • свыше 250 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • шесть автомобилей;
  • шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства.
Кроме того, российские военные уничтожили склад материальных средств противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассБезопасность
 
 
