Подразделения группировки войск "Восток" освободили Камышеваху в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

донбасс

безопасность

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" освободили Камышеваху в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Бойцы "Восточной" группировки также поразили формирования четырех бригад противника в районах Маломихайловки, Вороново и Сосновки в Днепропетровской области.ВСУ потеряли:Кроме того, российские военные уничтожили склад материальных средств противника.

