https://ria.ru/20250830/dnr-2038486783.html
ВС России освободили Камышеваху
ВС России освободили Камышеваху - РИА Новости, 30.08.2025
ВС России освободили Камышеваху
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Камышеваху в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T12:17:00+03:00
2025-08-30T12:17:00+03:00
2025-08-30T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
донбасс
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" освободили Камышеваху в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Бойцы "Восточной" группировки также поразили формирования четырех бригад противника в районах Маломихайловки, Вороново и Сосновки в Днепропетровской области.ВСУ потеряли:Кроме того, российские военные уничтожили склад материальных средств противника.
https://ria.ru/20250830/svo-2038528123.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b0ceb48d05f4c21e3f3cb97bc04e6812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Безопасность
ВС России освободили Камышеваху
ВС России взяли под контроль Камышеваху в ДНР