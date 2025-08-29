Рейтинг@Mail.ru
04:37 29.08.2025
В Киеве объяснили, с какой целью Зеленский выпустил молодежь
В Киеве объяснили, с какой целью Зеленский выпустил молодежь
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение украинских властей открыть границы для военнообязанных в возрасте до 22 лет призвано помочь странам ЕС решить проблемы с демографией, такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Там (В ЕС. — Прим. Ред.) провал, потому что у них очень низкая рождаемость была в девяностых. И этот низкий провал — низкая рождаемость — скомпенсирована будет за счет переезда молодых украинцев", — заявил он.По словам парламентария, Зеленский дал разрешение на выезд молодых мужчин в Европу, чтобы добиться гарантий продолжения военного конфликта с Россией."Это всего лишь сделка с Европой для покрытия их демографических проблем и получения от них (Европейцев. — Прим. Ред.) денег", — подчеркнул Дубинский.Вчера депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что считает решение украинских властей открыть границы для военнообязанных в возрасте до 22 лет несет угрозу процессу мобилизации на Украине.Позавчера кабинет министров Украины разрешил выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Текст соответствующего постановления был опубликован на сайте украинского правительства.Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение украинских властей открыть границы для военнообязанных в возрасте до 22 лет призвано помочь странам ЕС решить проблемы с демографией, такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Там (В ЕС. — Прим. Ред.) провал, потому что у них очень низкая рождаемость была в девяностых. И этот низкий провал — низкая рождаемость — скомпенсирована будет за счет переезда молодых украинцев", — заявил он.
