Запад вынашивает планы по дестабилизации Афганистана, заявил Шойгу
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спецслужбы Запада вынашивают планы по дестабилизации Афганистана и создания хронических очагов нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Фактором, напрямую связанным с производством наркотиков в Афганистане, остается деятельность в эмирате террористических группировок, отметил Шойгу в статье для "Российской газеты".
"По нашим оценкам, в целом в Афганистане насчитывается около 20 международных террористических организаций общей численностью более 23 тысяч боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира", - написал Шойгу.
Наибольшее беспокойство вызывает деятельность афганского крыла "Исламского государства"* - "Вилаят Хорасан"* (запрещенные в РФ террористические организации), имеющего тренировочные лагеря и опорные базы, в основном на востоке, севере и северо-востоке страны, добавил секретарь Совбеза РФ.
"В силу своих возможностей афганское руководство предпринимает меры для борьбы с терроризмом. Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГИЛ*. Конечно, если бы не введенные странами Запада карательные санкции против талибов, эта борьба была бы более эффективной", - добавил Шойгу.
"Ситуация усугубляется зафиксированными фактами переброски в Афганистан боевиков из других регионов мира. Есть основания полагать, что за этими действиями стоят спецслужбы ряда западных государств, которые по-прежнему вынашивают планы по дестабилизации региона, создания хронических очагов нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок", - подчеркнул он.
* Запрещенная в России террористическая организация