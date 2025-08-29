https://ria.ru/20250829/zapad-2038214811.html

Запад вынашивает планы по дестабилизации Афганистана, заявил Шойгу

Запад вынашивает планы по дестабилизации Афганистана, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.08.2025

Запад вынашивает планы по дестабилизации Афганистана, заявил Шойгу

Спецслужбы Запада вынашивают планы по дестабилизации Афганистана и создания хронических очагов нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T00:10:00+03:00

2025-08-29T00:10:00+03:00

2025-08-29T00:10:00+03:00

россия

афганистан

китай

сергей шойгу

исламское государство*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2fd9af52506457a2ea9a4373072c1c45.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спецслужбы Запада вынашивают планы по дестабилизации Афганистана и создания хронических очагов нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Фактором, напрямую связанным с производством наркотиков в Афганистане, остается деятельность в эмирате террористических группировок, отметил Шойгу в статье для "Российской газеты". "По нашим оценкам, в целом в Афганистане насчитывается около 20 международных террористических организаций общей численностью более 23 тысяч боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира", - написал Шойгу. Наибольшее беспокойство вызывает деятельность афганского крыла "Исламского государства"* - "Вилаят Хорасан"* (запрещенные в РФ террористические организации), имеющего тренировочные лагеря и опорные базы, в основном на востоке, севере и северо-востоке страны, добавил секретарь Совбеза РФ. "В силу своих возможностей афганское руководство предпринимает меры для борьбы с терроризмом. Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГИЛ*. Конечно, если бы не введенные странами Запада карательные санкции против талибов, эта борьба была бы более эффективной", - добавил Шойгу. "Ситуация усугубляется зафиксированными фактами переброски в Афганистан боевиков из других регионов мира. Есть основания полагать, что за этими действиями стоят спецслужбы ряда западных государств, которые по-прежнему вынашивают планы по дестабилизации региона, создания хронических очагов нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок", - подчеркнул он.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250829/shojgu-2038214652.html

https://ria.ru/20250829/shoygu-2038214406.html

россия

афганистан

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, афганистан, китай, сергей шойгу, исламское государство*