Запад вынашивает планы по дестабилизации Афганистана, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.08.2025
00:10 29.08.2025
Запад вынашивает планы по дестабилизации Афганистана, заявил Шойгу
2025-08-29T00:10:00+03:00
2025-08-29T00:10:00+03:00
россия
афганистан
китай
сергей шойгу
исламское государство*
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спецслужбы Запада вынашивают планы по дестабилизации Афганистана и создания хронических очагов нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Фактором, напрямую связанным с производством наркотиков в Афганистане, остается деятельность в эмирате террористических группировок, отметил Шойгу в статье для "Российской газеты". "По нашим оценкам, в целом в Афганистане насчитывается около 20 международных террористических организаций общей численностью более 23 тысяч боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира", - написал Шойгу. Наибольшее беспокойство вызывает деятельность афганского крыла "Исламского государства"* - "Вилаят Хорасан"* (запрещенные в РФ террористические организации), имеющего тренировочные лагеря и опорные базы, в основном на востоке, севере и северо-востоке страны, добавил секретарь Совбеза РФ. "В силу своих возможностей афганское руководство предпринимает меры для борьбы с терроризмом. Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГИЛ*. Конечно, если бы не введенные странами Запада карательные санкции против талибов, эта борьба была бы более эффективной", - добавил Шойгу. "Ситуация усугубляется зафиксированными фактами переброски в Афганистан боевиков из других регионов мира. Есть основания полагать, что за этими действиями стоят спецслужбы ряда западных государств, которые по-прежнему вынашивают планы по дестабилизации региона, создания хронических очагов нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок", - подчеркнул он.* Запрещенная в России террористическая организация
россия
афганистан
китай
россия, афганистан, китай, сергей шойгу, исламское государство*
Россия, Афганистан, Китай, Сергей Шойгу, Исламское государство*
Запад вынашивает планы по дестабилизации Афганистана, заявил Шойгу

Шойгу: Запад вынашивает планы по дестабилизации Афганистана

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Сергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спецслужбы Запада вынашивают планы по дестабилизации Афганистана и создания хронических очагов нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Фактором, напрямую связанным с производством наркотиков в Афганистане, остается деятельность в эмирате террористических группировок, отметил Шойгу в статье для "Российской газеты".
Шойгу предложил создать контактную группу Афганистан-ШОС
00:09
Шойгу предложил создать контактную группу Афганистан-ШОС
00:09
"По нашим оценкам, в целом в Афганистане насчитывается около 20 международных террористических организаций общей численностью более 23 тысяч боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира", - написал Шойгу.
Наибольшее беспокойство вызывает деятельность афганского крыла "Исламского государства"* - "Вилаят Хорасан"* (запрещенные в РФ террористические организации), имеющего тренировочные лагеря и опорные базы, в основном на востоке, севере и северо-востоке страны, добавил секретарь Совбеза РФ.
"В силу своих возможностей афганское руководство предпринимает меры для борьбы с терроризмом. Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГИЛ*. Конечно, если бы не введенные странами Запада карательные санкции против талибов, эта борьба была бы более эффективной", - добавил Шойгу.
"Ситуация усугубляется зафиксированными фактами переброски в Афганистан боевиков из других регионов мира. Есть основания полагать, что за этими действиями стоят спецслужбы ряда западных государств, которые по-прежнему вынашивают планы по дестабилизации региона, создания хронических очагов нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок", - подчеркнул он.
* Запрещенная в России террористическая организация
Запад тормозит развитие Афганистана, заявил Шойгу
00:07
Запад тормозит развитие Афганистана, заявил Шойгу
00:07
 
РоссияАфганистанКитайСергей ШойгуИсламское государство*
 
 
