Запад хочет вернуть в Афганистан военную инфраструктуру НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.08.2025
00:06 29.08.2025 (обновлено: 02:16 29.08.2025)
Запад хочет вернуть в Афганистан военную инфраструктуру НАТО, заявил Шойгу
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запад планирует возвращение в район Афганистана военной инфраструктуры НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты.Он отметил, что, несмотря на официальный отказ признать власть талибов, Британия Германия и США нацелены на сближение с Кабулом, делегации этих стран в последнее время часто посещают Афганистан.
афганистан, россия, лондон, сергей шойгу, нато
Афганистан, Россия, Лондон, Сергей Шойгу, НАТО
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запад планирует возвращение в район Афганистана военной инфраструктуры НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты.
Он отметил, что, несмотря на официальный отказ признать власть талибов, Британия Германия и США нацелены на сближение с Кабулом, делегации этих стран в последнее время часто посещают Афганистан.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Россия готова помочь стабилизировать обстановку в Афганистане, заявил Шойгу
00:05
 
АфганистанРоссияЛондонСергей ШойгуНАТО
 
 
