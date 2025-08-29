https://ria.ru/20250829/zapad-2038214259.html

Запад хочет вернуть в Афганистан военную инфраструктуру НАТО, заявил Шойгу

Запад хочет вернуть в Афганистан военную инфраструктуру НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.08.2025

Запад хочет вернуть в Афганистан военную инфраструктуру НАТО, заявил Шойгу

Запад планирует возвращение в район Афганистана военной инфраструктуры НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T00:06:00+03:00

2025-08-29T00:06:00+03:00

2025-08-29T02:16:00+03:00

афганистан

россия

лондон

сергей шойгу

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019496250_0:40:3098:1783_1920x0_80_0_0_1b242a6203498483c9acf4aaf381a2ba.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запад планирует возвращение в район Афганистана военной инфраструктуры НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты.Он отметил, что, несмотря на официальный отказ признать власть талибов, Британия Германия и США нацелены на сближение с Кабулом, делегации этих стран в последнее время часто посещают Афганистан.

https://ria.ru/20250829/shoygu-2038214104.html

афганистан

россия

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

афганистан, россия, лондон, сергей шойгу, нато