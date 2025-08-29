https://ria.ru/20250829/zapad-2038214259.html
Запад хочет вернуть в Афганистан военную инфраструктуру НАТО, заявил Шойгу
Запад хочет вернуть в Афганистан военную инфраструктуру НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.08.2025
Запад хочет вернуть в Афганистан военную инфраструктуру НАТО, заявил Шойгу
Запад планирует возвращение в район Афганистана военной инфраструктуры НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Запад планирует возвращение в район Афганистана военной инфраструктуры НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты.Он отметил, что, несмотря на официальный отказ признать власть талибов, Британия Германия и США нацелены на сближение с Кабулом, делегации этих стран в последнее время часто посещают Афганистан.
