18:46 29.08.2025 (обновлено: 18:52 29.08.2025)
В Петербурге задержали главу проекта по продвижению суицидального поведения
В Петербурге задержали главу проекта по продвижению суицидального поведения
санкт-петербург
великобритания
россия
европейский университет
происшествия
самоубийство
общество
здоровье - общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Обладатель британского гранта из Санкт-Петербурга создал проект "Флаги", продвигавший суицидальное поведение и сексуальные извращения среди молодежи, против него возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, против жителя Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства". По данным правоохранительного органа, мужчина является выпускником Европейского университета и Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка). "(Мужчина - ред.) "на интернет – ресурсе"… продвигает среди учащейся молодежи деструктивный авторский проект "Флаги", который призывает к нанесению тяжкого вреда здоровью, употреблению алкоголя и наркотиков, сексуальных извращений и суицидальному поведению", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Отмечается, что в ходе предварительного опроса мужчина сообщил, что собирался уехать в Великобританию по гранту фонда The Hill Foundation, который является "продолжателем дела" запрещённого в России "Фонда** Ходорковского*". Кроме того, он подтвердил на оперативном видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости, что является автором статьи про деструктивное поведение. По данным правоохранительных органов, он также продвигал свои идеи на конференции в Европейском университете в Санкт-Петербурге в 2024 году, где выступал с докладом на тему: "Еда, мусор, мерзость: фриганские трансформации пищевых отходов".* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.** Запрещенная организация, признанная нежелательной в России.
санкт-петербург, великобритания, россия, европейский университет, происшествия, самоубийство, общество, здоровье - общество
Санкт-Петербург, Великобритания, Россия, Европейский университет, Происшествия, Самоубийство, Общество, Здоровье - Общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Обладатель британского гранта из Санкт-Петербурга создал проект "Флаги", продвигавший суицидальное поведение и сексуальные извращения среди молодежи, против него возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, против жителя Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства". По данным правоохранительного органа, мужчина является выпускником Европейского университета и Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка).
"(Мужчина - ред.) "на интернет – ресурсе"… продвигает среди учащейся молодежи деструктивный авторский проект "Флаги", который призывает к нанесению тяжкого вреда здоровью, употреблению алкоголя и наркотиков, сексуальных извращений и суицидальному поведению", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Отмечается, что в ходе предварительного опроса мужчина сообщил, что собирался уехать в Великобританию по гранту фонда The Hill Foundation, который является "продолжателем дела" запрещённого в России "Фонда** Ходорковского*". Кроме того, он подтвердил на оперативном видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости, что является автором статьи про деструктивное поведение. По данным правоохранительных органов, он также продвигал свои идеи на конференции в Европейском университете в Санкт-Петербурге в 2024 году, где выступал с докладом на тему: "Еда, мусор, мерзость: фриганские трансформации пищевых отходов".
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
** Запрещенная организация, признанная нежелательной в России.
Санкт-ПетербургВеликобританияРоссияЕвропейский университетПроисшествияСамоубийствоОбществоЗдоровье - Общество
 
 
