В Петербурге задержали главу проекта по продвижению суицидального поведения

В Петербурге задержали главу проекта по продвижению суицидального поведения - РИА Новости, 29.08.2025

В Петербурге задержали главу проекта по продвижению суицидального поведения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Обладатель британского гранта из Санкт-Петербурга создал проект "Флаги", продвигавший суицидальное поведение и сексуальные извращения среди молодежи, против него возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, против жителя Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства". По данным правоохранительного органа, мужчина является выпускником Европейского университета и Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка). "(Мужчина - ред.) "на интернет – ресурсе"… продвигает среди учащейся молодежи деструктивный авторский проект "Флаги", который призывает к нанесению тяжкого вреда здоровью, употреблению алкоголя и наркотиков, сексуальных извращений и суицидальному поведению", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Отмечается, что в ходе предварительного опроса мужчина сообщил, что собирался уехать в Великобританию по гранту фонда The Hill Foundation, который является "продолжателем дела" запрещённого в России "Фонда** Ходорковского*". Кроме того, он подтвердил на оперативном видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости, что является автором статьи про деструктивное поведение. По данным правоохранительных органов, он также продвигал свои идеи на конференции в Европейском университете в Санкт-Петербурге в 2024 году, где выступал с докладом на тему: "Еда, мусор, мерзость: фриганские трансформации пищевых отходов".* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.** Запрещенная организация, признанная нежелательной в России.

Активист, задержанный за пропаганду суицида и сексуальных девиаций "Еда, мусор, мерзость: фриганские трансформации пищевых отходов" С докладом на эту тему выступал в Европейском университете Санкт-Петербурга активист, задержанный сегодня за пропаганду суицида и сексуальных девиаций. Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, против жителя Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства", был проведен обыск по месту проживания. По данным следствия, мужчина создал и продвигал среди молодежи деструктивный авторский проект "Флаги", призывал к различным формам девиантного поведения. Мужчина является выпускником Европейского университета и Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка). Отмечается, что в ходе предварительного опроса мужчина собирался уехать в Великобританию по гранту фонда "The Hill Foundation", который является "продолжателем дела" запрещённого в России "Фонда Ходорковского"*. Кроме того, он подтвердил на оперативном видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости, что является автором статьи про деструктивное поведение. * фонд признан нежелательной организацией в России, Ходорковский - иностранным агентом 2025-08-29T18:46 true PT0M12S

