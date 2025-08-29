https://ria.ru/20250829/vsu-2038296858.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 29.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", освободившей населенный пункт Запорожское, за неделю превысили 1570 военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T12:16:00+03:00

2025-08-29T12:16:00+03:00

2025-08-29T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_8cf525671e5bde85ffafd3947ccd04b7.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", освободившей населенный пункт Запорожское, за неделю превысили 1570 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.Группировка "Восток" за прошедшую неделю освободила населенный пункт Запорожское Днепропетровской области и нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны."Потери противника на данном направлении составили свыше 1570 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60