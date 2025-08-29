https://ria.ru/20250829/vsu-2038296858.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 29.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", освободившей населенный пункт Запорожское, за неделю превысили 1570 военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T12:16:00+03:00
2025-08-29T12:16:00+03:00
2025-08-29T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_8cf525671e5bde85ffafd3947ccd04b7.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", освободившей населенный пункт Запорожское, за неделю превысили 1570 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.Группировка "Восток" за прошедшую неделю освободила населенный пункт Запорожское Днепропетровской области и нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны."Потери противника на данном направлении составили свыше 1570 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_7b6163bda983559d5d757ecd1a1176cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
МО РФ: ВСУ потеряли за неделю свыше 1570 военных в зоне действия войск "Восток"