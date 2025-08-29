Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 29.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 29.08.2025 (обновлено: 12:19 29.08.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 29.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", освободившей населенный пункт Запорожское, за неделю превысили 1570 военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", освободившей населенный пункт Запорожское, за неделю превысили 1570 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.Группировка "Восток" за прошедшую неделю освободила населенный пункт Запорожское Днепропетровской области и нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны."Потери противника на данном направлении составили свыше 1570 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

МО РФ: ВСУ потеряли за неделю свыше 1570 военных в зоне действия войск "Восток"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", освободившей населенный пункт Запорожское, за неделю превысили 1570 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
Группировка "Восток" за прошедшую неделю освободила населенный пункт Запорожское Днепропетровской области и нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 1570 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.
