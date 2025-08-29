https://ria.ru/20250829/vsu-2038233786.html
ВСУ не хватает военных на Харьковском направлении, сообщили силовики
ВСУ не хватает военных на Харьковском направлении, сообщили силовики - РИА Новости, 29.08.2025
ВСУ не хватает военных на Харьковском направлении, сообщили силовики
ВСУ испытывают нехватку личного состава на Харьковском направлении, поэтому им пришлось перейти к обороне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T06:37:00+03:00
2025-08-29T06:37:00+03:00
2025-08-29T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
волчанск
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038251248_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_055d732a6bfd3826e557ec73aa2fe9e3.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку личного состава на Харьковском направлении, поэтому им пришлось перейти к обороне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Катастрофическая нехватка личного состава вынуждает командование ВСУ перейти к долговременной обороне", — сказал собеседник агентства.По его словам, для создания оборонительных укреплений украинские боевики перебрасывают большое количество экскаваторов и бульдозеров на этот участок фронта.Ранее сегодня в силовых структурах сообщили, что линия обороны ВСУ рвется на оперативную глубину более чем в десять километров, в том числе в Харьковской области.При этом российские войска за несколько суток улучшили свое положение на этом направлении. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, они заняли более выгодные позиции в Волчанске, а также продвинулись северо-западнее и северо-восточнее от села Старица.
https://ria.ru/20250829/vsu-2038226397.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f80214c0ef6d02ebecd13faea71d882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, волчанск, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область, Волчанск, Андрей Марочко
ВСУ не хватает военных на Харьковском направлении, сообщили силовики
ВСУ катастрофически не хватает военных на Харьковском направлении