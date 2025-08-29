Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не хватает военных на Харьковском направлении, сообщили силовики - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 29.08.2025 (обновлено: 07:39 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/vsu-2038233786.html
ВСУ не хватает военных на Харьковском направлении, сообщили силовики
ВСУ не хватает военных на Харьковском направлении, сообщили силовики - РИА Новости, 29.08.2025
ВСУ не хватает военных на Харьковском направлении, сообщили силовики
ВСУ испытывают нехватку личного состава на Харьковском направлении, поэтому им пришлось перейти к обороне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T06:37:00+03:00
2025-08-29T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
волчанск
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038251248_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_055d732a6bfd3826e557ec73aa2fe9e3.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку личного состава на Харьковском направлении, поэтому им пришлось перейти к обороне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Катастрофическая нехватка личного состава вынуждает командование ВСУ перейти к долговременной обороне", — сказал собеседник агентства.По его словам, для создания оборонительных укреплений украинские боевики перебрасывают большое количество экскаваторов и бульдозеров на этот участок фронта.Ранее сегодня в силовых структурах сообщили, что линия обороны ВСУ рвется на оперативную глубину более чем в десять километров, в том числе в Харьковской области.При этом российские войска за несколько суток улучшили свое положение на этом направлении. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, они заняли более выгодные позиции в Волчанске, а также продвинулись северо-западнее и северо-восточнее от села Старица.
https://ria.ru/20250829/vsu-2038226397.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f80214c0ef6d02ebecd13faea71d882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, волчанск, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область, Волчанск, Андрей Марочко
ВСУ не хватает военных на Харьковском направлении, сообщили силовики

ВСУ катастрофически не хватает военных на Харьковском направлении

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку личного состава на Харьковском направлении, поэтому им пришлось перейти к обороне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Катастрофическая нехватка личного состава вынуждает командование ВСУ перейти к долговременной обороне", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Силовики рассказали о некомплекте личного состава в ряде подразделений ВСУ
Вчера, 03:39
По его словам, для создания оборонительных укреплений украинские боевики перебрасывают большое количество экскаваторов и бульдозеров на этот участок фронта.
Ранее сегодня в силовых структурах сообщили, что линия обороны ВСУ рвется на оперативную глубину более чем в десять километров, в том числе в Харьковской области.
При этом российские войска за несколько суток улучшили свое положение на этом направлении. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, они заняли более выгодные позиции в Волчанске, а также продвинулись северо-западнее и северо-восточнее от села Старица.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреХарьковская областьВолчанскАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала