ВСУ не хватает военных на Харьковском направлении, сообщили силовики

ВСУ не хватает военных на Харьковском направлении, сообщили силовики - РИА Новости, 29.08.2025

ВСУ не хватает военных на Харьковском направлении, сообщили силовики

ВСУ испытывают нехватку личного состава на Харьковском направлении, поэтому им пришлось перейти к обороне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку личного состава на Харьковском направлении, поэтому им пришлось перейти к обороне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Катастрофическая нехватка личного состава вынуждает командование ВСУ перейти к долговременной обороне", — сказал собеседник агентства.По его словам, для создания оборонительных укреплений украинские боевики перебрасывают большое количество экскаваторов и бульдозеров на этот участок фронта.Ранее сегодня в силовых структурах сообщили, что линия обороны ВСУ рвется на оперативную глубину более чем в десять километров, в том числе в Харьковской области.При этом российские войска за несколько суток улучшили свое положение на этом направлении. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, они заняли более выгодные позиции в Волчанске, а также продвинулись северо-западнее и северо-восточнее от села Старица.

