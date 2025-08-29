Венгрия отказалась поддержать заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву
Венгрия единственной в ЕС не поддержала заявление, осуждающее удары по Киеву
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Венгрия единственной в ЕС не поддержала заявление с осуждением ударов по Киеву, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Европейской службы внешних связей.
Министерство обороны ранее неоднократно разъясняло, что российские военные наносят удары не по гражданским целям, а исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
"Это заявление поддержали 26 государств — членов ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция)", — говорится в документе.
Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава венгерского МИД призвал Украину перестать угрожать республике и прекратить совершать атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру. С начала августа трижды сообщалось об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас добавила, что Будапешт также продолжает блокировать 6,6 миллиарда евро в Европейском фонде мира, которые могли бы быть использованы для закупки оружия для Киева у США.
Накануне Каллас вызвала исполняющего обязанности постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения офиса дипмиссии Евросоюза в Киеве "в результате российского удара".
Как не раз подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. Накануне российские войска нанесли групповой удар по украинским авиабазам и предприятиям ВПК. Цели атаки были достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.