Венгрия отказалась поддержать заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву

Венгрия отказалась поддержать заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву

БРЮССЕЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Венгрия единственной в ЕС не поддержала заявление с осуждением ударов по Киеву, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Европейской службы внешних связей."Это заявление поддержали 26 государств — членов ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция)", — говорится в документе. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас добавила, что Будапешт также продолжает блокировать 6,6 миллиарда евро в Европейском фонде мира, которые могли бы быть использованы для закупки оружия для Киева у США. Накануне Каллас вызвала исполняющего обязанности постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения офиса дипмиссии Евросоюза в Киеве "в результате российского удара".Как не раз подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. Накануне российские войска нанесли групповой удар по украинским авиабазам и предприятиям ВПК. Цели атаки были достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.

