На ВЭФ приедут представители более 70 стран
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Представители более 70 стран примут участие в ВЭФ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Что касается международной части, то хотел бы отметить, что на форум приедут представители более 70 стран. Представительные делегации будут от иностранных деловых кругов, прежде всего Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда", - сказал Ушаков журналистам в пятницу. По его данным, деловая программа форума состоит из более 100 мероприятий, состоятся двусторонние бизнес-диалоги "Россия - АСЕАН", "Россия - Индия", "Россия - Китай", "Россия - Таиланд". Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
