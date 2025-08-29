Рейтинг@Mail.ru
На ВЭФ приедут представители более 70 стран - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 29.08.2025 (обновлено: 17:26 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/vef-2038369286.html
На ВЭФ приедут представители более 70 стран
На ВЭФ приедут представители более 70 стран - РИА Новости, 29.08.2025
На ВЭФ приедут представители более 70 стран
Представители более 70 стран примут участие в ВЭФ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:10:00+03:00
2025-08-29T17:26:00+03:00
россия
вьетнам
индия
юрий ушаков
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
всемирный экономический форум (вэф)
вэф — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033674123_0:224:3006:1915_1920x0_80_0_0_f21fdf6c11467d917a39c674c89dd75c.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Представители более 70 стран примут участие в ВЭФ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Что касается международной части, то хотел бы отметить, что на форум приедут представители более 70 стран. Представительные делегации будут от иностранных деловых кругов, прежде всего Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда", - сказал Ушаков журналистам в пятницу. По его данным, деловая программа форума состоит из более 100 мероприятий, состоятся двусторонние бизнес-диалоги "Россия - АСЕАН", "Россия - Индия", "Россия - Китай", "Россия - Таиланд". Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250829/putin-2038368317.html
россия
вьетнам
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033674123_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_a89c0194d0cdd53e7fd5fa6300670bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вьетнам, индия, юрий ушаков, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), всемирный экономический форум (вэф), вэф — 2025
Россия, Вьетнам, Индия, Юрий Ушаков, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), Всемирный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ — 2025
На ВЭФ приедут представители более 70 стран

Более 70 стран примут участие в Восточном экономическом форуме

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума
Символика Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Символика Восточного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Представители более 70 стран примут участие в ВЭФ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Что касается международной части, то хотел бы отметить, что на форум приедут представители более 70 стран. Представительные делегации будут от иностранных деловых кругов, прежде всего Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.
По его данным, деловая программа форума состоит из более 100 мероприятий, состоятся двусторонние бизнес-диалоги "Россия - АСЕАН", "Россия - Индия", "Россия - Китай", "Россия - Таиланд".
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Кремле рассказали о графике Путина на ВЭФ и формате переговоров в Китае
Вчера, 17:09
 
РоссияВьетнамИндияЮрий УшаковДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)Всемирный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала