https://ria.ru/20250829/ushakov-2038377859.html

Путин встретится с премьерами Лаоса и Монголии

Путин встретится с премьерами Лаоса и Монголии - РИА Новости, 29.08.2025

Путин встретится с премьерами Лаоса и Монголии

Президент России Владимир Путин 4 сентября во Владивостоке встретится с премьерами Лаоса, Монголии и членом Политбюро ЦК КПК, сообщил помощник российского... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:30:00+03:00

2025-08-29T17:30:00+03:00

2025-08-29T17:30:00+03:00

монголия

владивосток

юрий ушаков

владимир путин

лаос

всекитайское собрание народных представителей

дальневосточный федеральный университет

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 сентября во Владивостоке встретится с премьерами Лаоса, Монголии и членом Политбюро ЦК КПК, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Как рассказал в пятницу журналистам Ушаков, Путин 5 сентября примет участие в пленарном заседании ВЭФ, вместе с российским президентом в нем будут участвовать премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. "До пленарки, 4 сентября, наш президент планирует встретиться с каждым из этих трех лидеров", - сказал Ушаков. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250829/kitay-2038310092.html

монголия

владивосток

лаос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

монголия, владивосток, юрий ушаков, владимир путин, лаос, всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, в мире