Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с премьерами Лаоса и Монголии - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/ushakov-2038377859.html
Путин встретится с премьерами Лаоса и Монголии
Путин встретится с премьерами Лаоса и Монголии - РИА Новости, 29.08.2025
Путин встретится с премьерами Лаоса и Монголии
Президент России Владимир Путин 4 сентября во Владивостоке встретится с премьерами Лаоса, Монголии и членом Политбюро ЦК КПК, сообщил помощник российского... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:30:00+03:00
2025-08-29T17:30:00+03:00
монголия
владивосток
юрий ушаков
владимир путин
лаос
всекитайское собрание народных представителей
дальневосточный федеральный университет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 сентября во Владивостоке встретится с премьерами Лаоса, Монголии и членом Политбюро ЦК КПК, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Как рассказал в пятницу журналистам Ушаков, Путин 5 сентября примет участие в пленарном заседании ВЭФ, вместе с российским президентом в нем будут участвовать премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. "До пленарки, 4 сентября, наш президент планирует встретиться с каждым из этих трех лидеров", - сказал Ушаков. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250829/kitay-2038310092.html
монголия
владивосток
лаос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия, владивосток, юрий ушаков, владимир путин, лаос, всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, в мире
Монголия, Владивосток, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Лаос, Всекитайское собрание народных представителей, Дальневосточный федеральный университет, В мире
Путин встретится с премьерами Лаоса и Монголии

Путин 4 сентября встретится с премьерами Лаоса и Монголии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 сентября во Владивостоке встретится с премьерами Лаоса, Монголии и членом Политбюро ЦК КПК, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Как рассказал в пятницу журналистам Ушаков, Путин 5 сентября примет участие в пленарном заседании ВЭФ, вместе с российским президентом в нем будут участвовать премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
«
"До пленарки, 4 сентября, наш президент планирует встретиться с каждым из этих трех лидеров", - сказал Ушаков.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай
Вчера, 13:13
 
МонголияВладивостокЮрий УшаковВладимир ПутинЛаосВсекитайское собрание народных представителейДальневосточный федеральный университетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала