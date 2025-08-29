https://ria.ru/20250829/ushakov-2038377859.html
Путин встретится с премьерами Лаоса и Монголии
Путин встретится с премьерами Лаоса и Монголии - РИА Новости, 29.08.2025
Путин встретится с премьерами Лаоса и Монголии
Президент России Владимир Путин 4 сентября во Владивостоке встретится с премьерами Лаоса, Монголии и членом Политбюро ЦК КПК, сообщил помощник российского... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 сентября во Владивостоке встретится с премьерами Лаоса, Монголии и членом Политбюро ЦК КПК, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Как рассказал в пятницу журналистам Ушаков, Путин 5 сентября примет участие в пленарном заседании ВЭФ, вместе с российским президентом в нем будут участвовать премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. "До пленарки, 4 сентября, наш президент планирует встретиться с каждым из этих трех лидеров", - сказал Ушаков. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
монголия
владивосток
лаос
