Ушаков назвал Иран давним партнером России - РИА Новости, 29.08.2025
17:19 29.08.2025
Ушаков назвал Иран давним партнером России
в мире
россия
иран
китай
юрий ушаков
владимир путин
масуд пезешкиан
шос
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Иран - давний и надежный партнер России, лидерам двух стран будет что обсудить на предстоящей в Китае встрече, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин встретится с коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. "Иран - наш давний, надежный партнер. Есть что обсуждать, в том числе и ситуацию вокруг иранской ядерной программы и так далее", - отметил Ушаков, говоря о повестке предстоящих переговоров лидеров России и Ирана.
в мире, россия, иран, китай, юрий ушаков, владимир путин, масуд пезешкиан, шос
В мире, Россия, Иран, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ШОС
Ушаков назвал Иран давним партнером России

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Иран - давний и надежный партнер России, лидерам двух стран будет что обсудить на предстоящей в Китае встрече, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин встретится с коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
"Иран - наш давний, надежный партнер. Есть что обсуждать, в том числе и ситуацию вокруг иранской ядерной программы и так далее", - отметил Ушаков, говоря о повестке предстоящих переговоров лидеров России и Ирана.
Глава МИД Ирана заявил о готовности к новому соглашению по ядерной тематике
Глава МИД Ирана заявил о готовности к новому соглашению по ядерной тематике
