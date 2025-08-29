https://ria.ru/20250829/ushakov-2038374368.html

Ушаков назвал Иран давним партнером России

Ушаков назвал Иран давним партнером России - РИА Новости, 29.08.2025

Ушаков назвал Иран давним партнером России

Иран - давний и надежный партнер России, лидерам двух стран будет что обсудить на предстоящей в Китае встрече, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Иран - давний и надежный партнер России, лидерам двух стран будет что обсудить на предстоящей в Китае встрече, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин встретится с коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. "Иран - наш давний, надежный партнер. Есть что обсуждать, в том числе и ситуацию вокруг иранской ядерной программы и так далее", - отметил Ушаков, говоря о повестке предстоящих переговоров лидеров России и Ирана.

