Лидеры стран ШОС на саммите в Китае подведут итоги работы, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.08.2025
17:10 29.08.2025
Лидеры стран ШОС на саммите в Китае подведут итоги работы, заявил Ушаков
в мире
китай
россия
юрий ушаков
шос
тяньцзинь
владимир путин
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае подведут итоги ее работы и обсудят продвижение сотрудничества в рамках организации, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков накануне визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где состоится очередной саммит ШОС, сообщил, что официальная программа саммита начнется утром 1 сентября. Время начала мероприятий запланировано на 10 часов утра по местному времени (5.00 мск). "В начале по традиции проводится коллективное фотографирование. И затем лидеры ШОС проведут заседание Совета глав государств. В ходе этого заседания будут подведены итоги работы организации в 2024-2025 годах. Рассмотрены вопросы укрепления объединения, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей", - сказал он журналистам. Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй Мировой войны.
в мире, китай, россия, юрий ушаков, шос, тяньцзинь, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Юрий Ушаков, ШОС, Тяньцзинь, Владимир Путин
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества
Флаг Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае подведут итоги ее работы и обсудят продвижение сотрудничества в рамках организации, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков накануне визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где состоится очередной саммит ШОС, сообщил, что официальная программа саммита начнется утром 1 сентября. Время начала мероприятий запланировано на 10 часов утра по местному времени (5.00 мск).
"В начале по традиции проводится коллективное фотографирование. И затем лидеры ШОС проведут заседание Совета глав государств. В ходе этого заседания будут подведены итоги работы организации в 2024-2025 годах. Рассмотрены вопросы укрепления объединения, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей", - сказал он журналистам.
Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй Мировой войны.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС
