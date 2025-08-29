https://ria.ru/20250829/ushakov-2038369449.html

Лидеры стран ШОС на саммите в Китае подведут итоги работы, заявил Ушаков

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае подведут итоги ее работы и обсудят продвижение сотрудничества в рамках организации, заявил

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае подведут итоги ее работы и обсудят продвижение сотрудничества в рамках организации, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков накануне визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где состоится очередной саммит ШОС, сообщил, что официальная программа саммита начнется утром 1 сентября. Время начала мероприятий запланировано на 10 часов утра по местному времени (5.00 мск). "В начале по традиции проводится коллективное фотографирование. И затем лидеры ШОС проведут заседание Совета глав государств. В ходе этого заседания будут подведены итоги работы организации в 2024-2025 годах. Рассмотрены вопросы укрепления объединения, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей", - сказал он журналистам. Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй Мировой войны.

