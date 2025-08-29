Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС - РИА Новости, 29.08.2025
17:04 29.08.2025
Ушаков рассказал о планах Путина на саммите ШОС
в мире
россия
пекин
китай
владимир путин
юрий ушаков
шос
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Владимира Путина запланировано более 10 двусторонних встреч на полях саммита ШОС в Тяньцзине, не исключив появления в графике главы государства и дополнительных встреч с лидерами. Путин с 31 августа по 3 сентября будет находится с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. "В рамках саммитов ШОС и "ШОС плюс" планируется целый ряд двусторонних встреч нашего президента. Более 10 встреч уже запланировано", - сказал помощник президента РФ. Он не исключил появления и дополнительных встреч в графике главы государства, которые могут добавиться по ходу работы главы государства в Тяньцзине и в Пекине. -0-
в мире, россия, пекин, китай, владимир путин, юрий ушаков, шос
В мире, Россия, Пекин, Китай, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ШОС
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Владимира Путина запланировано более 10 двусторонних встреч на полях саммита ШОС в Тяньцзине, не исключив появления в графике главы государства и дополнительных встреч с лидерами.
Путин с 31 августа по 3 сентября будет находится с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
"В рамках саммитов ШОС и "ШОС плюс" планируется целый ряд двусторонних встреч нашего президента. Более 10 встреч уже запланировано", - сказал помощник президента РФ.
Он не исключил появления и дополнительных встреч в графике главы государства, которые могут добавиться по ходу работы главы государства в Тяньцзине и в Пекине. -0-
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Путин в Китае встретится с президентом Сербии
