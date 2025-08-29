https://ria.ru/20250829/ukraina-2038425646.html

В Раде раскрыли, какую "сказку" Зеленский продал Трампу

В Раде раскрыли, какую "сказку" Зеленский продал Трампу - РИА Новости, 29.08.2025

В Раде раскрыли, какую "сказку" Зеленский продал Трампу

Украинская дальнобойная ракета "Фламинго" и дроновый щит оказались фейком, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T22:50:00+03:00

2025-08-29T22:50:00+03:00

2025-08-29T22:50:00+03:00

украина

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинская дальнобойная ракета "Фламинго" и дроновый щит оказались фейком, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале."Помните, как Зеленский гордо на пресс-конференции под Белым Домом рассказал, как продает Трампу сказку про "успехи Украины в дронах" и предлагает контракт на сто миллиардов? А реальность такая: "Фламинго" - фейк, а на настоящих дронах идет воровство", — написал он.Депутат отметил, что "дроновый щит Украины", которым хвастается глава киевского режима, также является мифом."Весь "дроновый щит Украины" - мираж для внешних партнеров и кормушка для Миндича с Ермаком", — заключил Дубинский.На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, достигающим якобы трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго, которая якобы запущена в серийное производство.

https://ria.ru/20250829/ukraina-2038404644.html

https://ria.ru/20250829/ssha-2038360674.html

https://ria.ru/20250827/raketa-2037970096.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины