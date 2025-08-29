Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли, какую "сказку" Зеленский продал Трампу - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038425646.html
В Раде раскрыли, какую "сказку" Зеленский продал Трампу
В Раде раскрыли, какую "сказку" Зеленский продал Трампу - РИА Новости, 29.08.2025
В Раде раскрыли, какую "сказку" Зеленский продал Трампу
Украинская дальнобойная ракета "Фламинго" и дроновый щит оказались фейком, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T22:50:00+03:00
2025-08-29T22:50:00+03:00
украина
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинская дальнобойная ракета "Фламинго" и дроновый щит оказались фейком, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале."Помните, как Зеленский гордо на пресс-конференции под Белым Домом рассказал, как продает Трампу сказку про "успехи Украины в дронах" и предлагает контракт на сто миллиардов? А реальность такая: "Фламинго" - фейк, а на настоящих дронах идет воровство", — написал он.Депутат отметил, что "дроновый щит Украины", которым хвастается глава киевского режима, также является мифом."Весь "дроновый щит Украины" - мираж для внешних партнеров и кормушка для Миндича с Ермаком", — заключил Дубинский.На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, достигающим якобы трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго, которая якобы запущена в серийное производство.
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038404644.html
https://ria.ru/20250829/ssha-2038360674.html
https://ria.ru/20250827/raketa-2037970096.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли, какую "сказку" Зеленский продал Трампу

Дубинский: украинская ракета Фламинго и дроновый щит оказались фейком

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинская дальнобойная ракета "Фламинго" и дроновый щит оказались фейком, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале.
"Помните, как Зеленский гордо на пресс-конференции под Белым Домом рассказал, как продает Трампу сказку про "успехи Украины в дронах" и предлагает контракт на сто миллиардов? А реальность такая: "Фламинго" - фейк, а на настоящих дронах идет воровство", — написал он.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Зеленский снова пытается диктовать Трампу условия
Вчера, 19:12
Депутат отметил, что "дроновый щит Украины", которым хвастается глава киевского режима, также является мифом.
"Весь "дроновый щит Украины" - мираж для внешних партнеров и кормушка для Миндича с Ермаком", — заключил Дубинский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Зеленский выпрашивает у Европы и США несуществующие гарантии безопасности
Вчера, 16:41
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, достигающим якобы трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.
Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго, которая якобы запущена в серийное производство.
Рабочие осматривают ракету Фламинго на заводе на Украине - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В США рассказали, почему новое "чудо-оружие" не поможет Зеленскому
27 августа, 21:26
 
УкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала