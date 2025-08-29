https://ria.ru/20250829/ukraina-2038425646.html
В Раде раскрыли, какую "сказку" Зеленский продал Трампу
В Раде раскрыли, какую "сказку" Зеленский продал Трампу
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинская дальнобойная ракета "Фламинго" и дроновый щит оказались фейком, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале."Помните, как Зеленский гордо на пресс-конференции под Белым Домом рассказал, как продает Трампу сказку про "успехи Украины в дронах" и предлагает контракт на сто миллиардов? А реальность такая: "Фламинго" - фейк, а на настоящих дронах идет воровство", — написал он.Депутат отметил, что "дроновый щит Украины", которым хвастается глава киевского режима, также является мифом."Весь "дроновый щит Украины" - мираж для внешних партнеров и кормушка для Миндича с Ермаком", — заключил Дубинский.На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, достигающим якобы трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.Ранее украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты "Фламинго, которая якобы запущена в серийное производство.
