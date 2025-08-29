https://ria.ru/20250829/ukraina-2038418068.html

Мерц допустил продолжение конфликта на Украине еще долгое время

Мерц допустил продолжение конфликта на Украине еще долгое время - РИА Новости, 29.08.2025

Мерц допустил продолжение конфликта на Украине еще долгое время

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что конфликт на Украине может продолжаться еще "много месяцев". "Я не питаю тут никаких иллюзий. Возможно, эта война продлится еще много месяцев. К этому мы в любом случае должны быть готовы. Мы к этому готовы в тесной координации с европейскими партнерами, с американцами, а также с "коалицией желающих", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам франко-германского совета министров во французском Тулоне. Трансляцию вело агентство Рейтер. Мерц выступил за то, чтобы европейцы обсудили с США, "что делать дальше" в этой области, уже на следующей неделе. Он также высказался за проведение встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Должен быть повод, чтобы Путин был готов встретиться с Зеленским, а при необходимости и с другими собеседниками. И должна быть готовность со стороны России к такой встрече ввести (режим – ред.) прекращения огня", - считает канцлер. В четверг Мерц допустил, что встреча между Путиным и Зеленским может вовсе не состояться. Трамп ранее сообщал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков при этом отмечал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

