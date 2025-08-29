Рейтинг@Mail.ru
Мерц допустил продолжение конфликта на Украине еще долгое время
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 29.08.2025
Мерц допустил продолжение конфликта на Украине еще долгое время
Мерц допустил продолжение конфликта на Украине еще долгое время
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что конфликт на Украине может продолжаться еще "много месяцев". РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что конфликт на Украине может продолжаться еще "много месяцев". "Я не питаю тут никаких иллюзий. Возможно, эта война продлится еще много месяцев. К этому мы в любом случае должны быть готовы. Мы к этому готовы в тесной координации с европейскими партнерами, с американцами, а также с "коалицией желающих", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам франко-германского совета министров во французском Тулоне. Трансляцию вело агентство Рейтер. Мерц выступил за то, чтобы европейцы обсудили с США, "что делать дальше" в этой области, уже на следующей неделе. Он также высказался за проведение встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Должен быть повод, чтобы Путин был готов встретиться с Зеленским, а при необходимости и с другими собеседниками. И должна быть готовность со стороны России к такой встрече ввести (режим – ред.) прекращения огня", - считает канцлер. В четверг Мерц допустил, что встреча между Путиным и Зеленским может вовсе не состояться. Трамп ранее сообщал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков при этом отмечал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Мерц допустил продолжение конфликта на Украине еще долгое время

Мерц: конфликт на Украине может продолжаться еще много месяцев

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что конфликт на Украине может продолжаться еще "много месяцев".
"Я не питаю тут никаких иллюзий. Возможно, эта война продлится еще много месяцев. К этому мы в любом случае должны быть готовы. Мы к этому готовы в тесной координации с европейскими партнерами, с американцами, а также с "коалицией желающих", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам франко-германского совета министров во французском Тулоне. Трансляцию вело агентство Рейтер.
Мерц выступил за то, чтобы европейцы обсудили с США, "что делать дальше" в этой области, уже на следующей неделе. Он также высказался за проведение встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Должен быть повод, чтобы Путин был готов встретиться с Зеленским, а при необходимости и с другими собеседниками. И должна быть готовность со стороны России к такой встрече ввести (режим – ред.) прекращения огня", - считает канцлер.
В четверг Мерц допустил, что встреча между Путиным и Зеленским может вовсе не состояться.
Трамп ранее сообщал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков при этом отмечал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Молодежь останется на Украине, если разрешить выезд, утверждает Зеленский
Вчера, 19:34
 
