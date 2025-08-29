Рейтинг@Mail.ru
Зеленский снова пытается диктовать Трампу условия - РИА Новости, 29.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 29.08.2025
Зеленский снова пытается диктовать Трампу условия
Зеленский снова пытается диктовать Трампу условия - РИА Новости, 29.08.2025
Зеленский снова пытается диктовать Трампу условия
Владимир Зеленский, уже получавший выволочку в Белом доме за попытку учить президента США Дональда Трампа, снова пытается диктовать ему условия, в этот раз он... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский, уже получавший выволочку в Белом доме за попытку учить президента США Дональда Трампа, снова пытается диктовать ему условия, в этот раз он решил напомнить американскому лидеру о названных им сроках для ответа РФ на предложение о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Зеленский регулярно пытается учить Трампа, что нужно или не нужно говорить или делать в ситуации вокруг Украины, это уже вызвало резко негативную реакцию как самого президента США, так и его администрации. Самый яркий эпизод, связанный с попытками главы киевского режима учить президента США, произошел 28 февраля в Белом доме, где Трамп отчитал Зеленского, заявив, что тот не вправе диктовать, как США должны себя чувствовать по отношению к конфликту на Украине. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. "С президентом США говорили в двустороннем треке, а потом с европейцами, что мы подтверждаем эти платформы (переговоры об урегулировании в двух- и трехстороннем форматах – ред.) и давайте договоримся, а сколько мы ждем… И тогда прозвучало от президента: ок, мы будем готовы couple of weeks. Это означает, когда мы говорили, две-три недели. Просто чтобы напомнить всем, две недели будут уже в понедельник. И мы напомним всем об этом", - сказал Зеленский на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли крайний срок, до которого ждут ответа от РФ по поводу переговоров. Брифинг транслировал украинский телеканал "Общественное". Канцлер Германии Фридрих Мерц 19 августа заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель. По его словам, встреча должна состояться в месте, которое еще предстоит согласовать. Ранее Трамп, комментируя возможность усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, заявил, что может подумать над этим в следующие две-три недели. Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский, уже получавший выволочку в Белом доме за попытку учить президента США Дональда Трампа, снова пытается диктовать ему условия, в этот раз он решил напомнить американскому лидеру о названных им сроках для ответа РФ на предложение о переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Зеленский регулярно пытается учить Трампа, что нужно или не нужно говорить или делать в ситуации вокруг Украины, это уже вызвало резко негативную реакцию как самого президента США, так и его администрации. Самый яркий эпизод, связанный с попытками главы киевского режима учить президента США, произошел 28 февраля в Белом доме, где Трамп отчитал Зеленского, заявив, что тот не вправе диктовать, как США должны себя чувствовать по отношению к конфликту на Украине. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
"С президентом США говорили в двустороннем треке, а потом с европейцами, что мы подтверждаем эти платформы (переговоры об урегулировании в двух- и трехстороннем форматах – ред.) и давайте договоримся, а сколько мы ждем… И тогда прозвучало от президента: ок, мы будем готовы couple of weeks. Это означает, когда мы говорили, две-три недели. Просто чтобы напомнить всем, две недели будут уже в понедельник. И мы напомним всем об этом", - сказал Зеленский на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли крайний срок, до которого ждут ответа от РФ по поводу переговоров. Брифинг транслировал украинский телеканал "Общественное".
Канцлер Германии Фридрих Мерц 19 августа заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель. По его словам, встреча должна состояться в месте, которое еще предстоит согласовать. Ранее Трамп, комментируя возможность усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, заявил, что может подумать над этим в следующие две-три недели.
Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей заявлял, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.
