"Вытащили из берлоги": в Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе
17:49 29.08.2025 (обновлено: 18:52 29.08.2025)
"Вытащили из берлоги": в Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе
"Вытащили из берлоги": в Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе
2025-08-29T17:49:00+03:00
2025-08-29T18:52:00+03:00
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине помогает европейским странам выиграть время и решить, что делать с укрепившейся Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале."После неразвала российской экономики под воздействием санкций Россия серьезно укрепилась. И в Европе просто не знают, что с этим делать", — написал он.Политик отметил, что, умирая в окопах, украинцы помогают ЕС выиграть время. "Разбудить русского медведя разбудили, из берлоги вытащили, а что теперь с этим делать и как засунуть обратно — никто не знает", — резюмировал Дубинский.Ранее в июне Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах.
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине помогает европейским странам выиграть время и решить, что делать с укрепившейся Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале.
"После неразвала российской экономики под воздействием санкций Россия серьезно укрепилась. И в Европе просто не знают, что с этим делать", — написал он.
Политик отметил, что, умирая в окопах, украинцы помогают ЕС выиграть время. "Разбудить русского медведя разбудили, из берлоги вытащили, а что теперь с этим делать и как засунуть обратно — никто не знает", — резюмировал Дубинский.
Ранее в июне Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах.
