https://ria.ru/20250829/ukraina-2038385061.html
"Вытащили из берлоги": в Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе
"Вытащили из берлоги": в Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе - РИА Новости, 29.08.2025
"Вытащили из берлоги": в Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе
Конфликт на Украине помогает европейским странам выиграть время и решить, что делать с укрепившейся Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:49:00+03:00
2025-08-29T17:49:00+03:00
2025-08-29T18:52:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
александр дубинский
владимир путин
верховная рада украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине помогает европейским странам выиграть время и решить, что делать с укрепившейся Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале."После неразвала российской экономики под воздействием санкций Россия серьезно укрепилась. И в Европе просто не знают, что с этим делать", — написал он.Политик отметил, что, умирая в окопах, украинцы помогают ЕС выиграть время. "Разбудить русского медведя разбудили, из берлоги вытащили, а что теперь с этим делать и как засунуть обратно — никто не знает", — резюмировал Дубинский.Ранее в июне Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах.
https://ria.ru/20250827/malinen-2037906265.html
украина
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, россия, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Россия, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Евросоюз
"Вытащили из берлоги": в Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе
Депутат Рады Дубинский: конфликт на Украине помогает Европе выиграть время