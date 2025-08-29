https://ria.ru/20250829/ukraina-2038385061.html

"Вытащили из берлоги": в Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе

"Вытащили из берлоги": в Раде раскрыли, для чего Украина нужна Европе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине помогает европейским странам выиграть время и решить, что делать с укрепившейся Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале."После неразвала российской экономики под воздействием санкций Россия серьезно укрепилась. И в Европе просто не знают, что с этим делать", — написал он.Политик отметил, что, умирая в окопах, украинцы помогают ЕС выиграть время. "Разбудить русского медведя разбудили, из берлоги вытащили, а что теперь с этим делать и как засунуть обратно — никто не знает", — резюмировал Дубинский.Ранее в июне Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют ее в своих интересах.

в мире, украина, европа, россия, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, евросоюз