Рейтинг@Mail.ru
"Идут на убой". В Раде раскрыли, что Зеленский сделал с Украиной - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 29.08.2025 (обновлено: 16:00 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038348293.html
"Идут на убой". В Раде раскрыли, что Зеленский сделал с Украиной
"Идут на убой". В Раде раскрыли, что Зеленский сделал с Украиной - РИА Новости, 29.08.2025
"Идут на убой". В Раде раскрыли, что Зеленский сделал с Украиной
Вооруженные силы Украины находятся в плачевном состоянии, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T15:39:00+03:00
2025-08-29T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
норвегия
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_07d923d2ce269f2265511f560dac0287.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины находятся в плачевном состоянии, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале.&quot;Армия находится в катастрофическом положении: бригады укомплектованы лишь на 30 процентов, половина солдат — дезертиры. Чтобы скрыть развал, власть манипулирует статистикой и вводит тюремные сроки за отказ идти на убой. Украина превращена в крупнейший концлагерь Европы&quot;, — написал он.Политик также отметил, что для киевского режима конфликт — это сверхприбыльный бизнес и с национальными интересами страны он не имеет ничего общего. Но ради сохранения власти элиты придумывают новые оправдания, почему боевые действия должны продолжаться, резюмировал Дубинский.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Процесс силовой мобилизации на Украине стали называть бусификацией — сотрудники ТЦК хватают мужчин призывного возраста на улицах, избивают их и силой увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении.В мае прошлого года законодательство ужесточили: все военнообязанные должны были в течение 60 дней обновить свои данные либо в военкомате, либо в "Электронном кабинете призывника". Им полагается постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию.
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036508227.html
https://ria.ru/20250828/ukraina-2038210273.html
украина
киев
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_57988fb0b540dd8422173fb047dea587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, норвегия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Норвегия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Идут на убой". В Раде раскрыли, что Зеленский сделал с Украиной

Депутат Рады Дубинский назвал Украину крупнейшим концлагерем Европы

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины находятся в плачевном состоянии, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале.
«

"Армия находится в катастрофическом положении: бригады укомплектованы лишь на 30 процентов, половина солдат — дезертиры. Чтобы скрыть развал, власть манипулирует статистикой и вводит тюремные сроки за отказ идти на убой. Украина превращена в крупнейший концлагерь Европы", — написал он.

Боевики ВСУ везут раненого солдата - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Экс-депутат Рады назвал данные о потерях ВСУ катастрофой
20 августа, 14:25
Политик также отметил, что для киевского режима конфликт — это сверхприбыльный бизнес и с национальными интересами страны он не имеет ничего общего. Но ради сохранения власти элиты придумывают новые оправдания, почему боевые действия должны продолжаться, резюмировал Дубинский.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
Процесс силовой мобилизации на Украине стали называть бусификацией — сотрудники ТЦК хватают мужчин призывного возраста на улицах, избивают их и силой увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении.
В мае прошлого года законодательство ужесточили: все военнообязанные должны были в течение 60 дней обновить свои данные либо в военкомате, либо в "Электронном кабинете призывника". Им полагается постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Киеве родственники военных ВСУ вышли на акцию протеста
28 августа, 22:30
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевНорвегияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала