"Идут на убой". В Раде раскрыли, что Зеленский сделал с Украиной
Депутат Рады Дубинский назвал Украину крупнейшим концлагерем Европы
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины находятся в плачевном состоянии, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале.
"Армия находится в катастрофическом положении: бригады укомплектованы лишь на 30 процентов, половина солдат — дезертиры. Чтобы скрыть развал, власть манипулирует статистикой и вводит тюремные сроки за отказ идти на убой. Украина превращена в крупнейший концлагерь Европы", — написал он.
Политик также отметил, что для киевского режима конфликт — это сверхприбыльный бизнес и с национальными интересами страны он не имеет ничего общего. Но ради сохранения власти элиты придумывают новые оправдания, почему боевые действия должны продолжаться, резюмировал Дубинский.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
Процесс силовой мобилизации на Украине стали называть бусификацией — сотрудники ТЦК хватают мужчин призывного возраста на улицах, избивают их и силой увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении.
В мае прошлого года законодательство ужесточили: все военнообязанные должны были в течение 60 дней обновить свои данные либо в военкомате, либо в "Электронном кабинете призывника". Им полагается постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию.
