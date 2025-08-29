https://ria.ru/20250829/ugrozy-2038261010.html

Во Франции раскрыли, что кроется за вчерашней угрозой ЕС в адрес России

Во Франции раскрыли, что кроется за вчерашней угрозой ЕС в адрес России - РИА Новости, 29.08.2025

Во Франции раскрыли, что кроется за вчерашней угрозой ЕС в адрес России

Угрозы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России раскрыли планы по срыву достижения мира на Украине, пишет лидер французской партии "Патриоты"...

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035058567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d67137525c9f368d5a105d93128541a4.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Угрозы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России раскрыли планы по срыву достижения мира на Украине, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Безумная агрессивность и незаконные меры, чтобы сделать мир абсолютно невозможным. Такая у ЕС повестка, раскрытая в новом заявлении Урсулы", — указал он.По словам французского политика, Евросоюз хочет вечной войны ради того, чтобы ввергнуть континент в полный хаос.Накануне фон дер Ляйен заявила, что ЕС продвигается вперед в вопросе использования российских активов для Украины, добавив, что скоро будет принят 19-й пакет санкций.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. В свою очередь, крупнейшие российские экономические партнеры — Китай, Индия и Бразилия — заявляли, что санкционные угрозы со стороны США не заставят их прекратить сотрудничество с РФ.

2025

