Во Франции раскрыли, что кроется за вчерашней угрозой ЕС в адрес России
Филиппо: угрозы фон дер Ляйен раскрыли планы по подрыву мирных усилий по Украине
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Угрозы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России раскрыли планы по срыву достижения мира на Украине, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
«
"Безумная агрессивность и незаконные меры, чтобы сделать мир абсолютно невозможным. Такая у ЕС повестка, раскрытая в новом заявлении Урсулы", — указал он.
По словам французского политика, Евросоюз хочет вечной войны ради того, чтобы ввергнуть континент в полный хаос.
Накануне фон дер Ляйен заявила, что ЕС продвигается вперед в вопросе использования российских активов для Украины, добавив, что скоро будет принят 19-й пакет санкций.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. В свою очередь, крупнейшие российские экономические партнеры — Китай, Индия и Бразилия — заявляли, что санкционные угрозы со стороны США не заставят их прекратить сотрудничество с РФ.