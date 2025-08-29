Рейтинг@Mail.ru
Во Франции раскрыли, что кроется за вчерашней угрозой ЕС в адрес России
10:44 29.08.2025 (обновлено: 19:39 29.08.2025)
Во Франции раскрыли, что кроется за вчерашней угрозой ЕС в адрес России
Во Франции раскрыли, что кроется за вчерашней угрозой ЕС в адрес России
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Угрозы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России раскрыли планы по срыву достижения мира на Украине, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Безумная агрессивность и незаконные меры, чтобы сделать мир абсолютно невозможным. Такая у ЕС повестка, раскрытая в новом заявлении Урсулы", — указал он.По словам французского политика, Евросоюз хочет вечной войны ради того, чтобы ввергнуть континент в полный хаос.Накануне фон дер Ляйен заявила, что ЕС продвигается вперед в вопросе использования российских активов для Украины, добавив, что скоро будет принят 19-й пакет санкций.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. В свою очередь, крупнейшие российские экономические партнеры — Китай, Индия и Бразилия — заявляли, что санкционные угрозы со стороны США не заставят их прекратить сотрудничество с РФ.
Во Франции раскрыли, что кроется за вчерашней угрозой ЕС в адрес России

Филиппо: угрозы фон дер Ляйен раскрыли планы по подрыву мирных усилий по Украине

Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Угрозы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России раскрыли планы по срыву достижения мира на Украине, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Безумная агрессивность и незаконные меры, чтобы сделать мир абсолютно невозможным. Такая у ЕС повестка, раскрытая в новом заявлении Урсулы", — указал он.
25 августа, 2025
Мерц может выдвинуть фон дер Ляйен на пост президента ФРГ, пишут СМИ
Мерц может выдвинуть фон дер Ляйен на пост президента ФРГ, пишут СМИ
25 августа, 15:36
По словам французского политика, Евросоюз хочет вечной войны ради того, чтобы ввергнуть континент в полный хаос.
Накануне фон дер Ляйен заявила, что ЕС продвигается вперед в вопросе использования российских активов для Украины, добавив, что скоро будет принят 19-й пакет санкций.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. В свою очередь, крупнейшие российские экономические партнеры — Китай, Индия и Бразилия — заявляли, что санкционные угрозы со стороны США не заставят их прекратить сотрудничество с РФ.
28 августа, 2025
Фон дер Ляйен сделала заявление после российских ночных ударов по Украине
Фон дер Ляйен сделала заявление после российских ночных ударов по Украине
28 августа, 14:41
 
