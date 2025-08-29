Рейтинг@Mail.ru
ШОС создаст в Душанбе антинаркотический центр - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/tsentr-2038378353.html
ШОС создаст в Душанбе антинаркотический центр
ШОС создаст в Душанбе антинаркотический центр - РИА Новости, 29.08.2025
ШОС создаст в Душанбе антинаркотический центр
Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют на саммите организации в Китае подписать соглашение о создании в Душанбе антинаркотического... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:32:00+03:00
2025-08-29T17:32:00+03:00
в мире
китай
россия
душанбе
юрий ушаков
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:125:2784:1690_1920x0_80_0_0_b1975a3af9d31a47f6a589e42c854ea9.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют на саммите организации в Китае подписать соглашение о создании в Душанбе антинаркотического центра, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин будет находиться с визитом в Китае с 31 августа по 3 сентябре, где примет участие в саммите ШОС и в торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны. Как уточнил Ушаков, по итогам заседания Совета глав государств ШОС планируется подписание около 20 документов. "Также будет подписано соглашение о создании антинаркотического центра ШОС. Место пребывания - Душанбе", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250829/lidery-2038377280.html
китай
россия
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f103beca94b55e5ce7479c0129a1e70d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, душанбе, юрий ушаков, владимир путин, шос
В мире, Китай, Россия, Душанбе, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ШОС
ШОС создаст в Душанбе антинаркотический центр

Ушаков: лидеры стран ШОС планируют создать в Душанбе антинаркотический центр

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества
Флаг Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют на саммите организации в Китае подписать соглашение о создании в Душанбе антинаркотического центра, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин будет находиться с визитом в Китае с 31 августа по 3 сентябре, где примет участие в саммите ШОС и в торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны. Как уточнил Ушаков, по итогам заседания Совета глав государств ШОС планируется подписание около 20 документов.
"Также будет подписано соглашение о создании антинаркотического центра ШОС. Место пребывания - Душанбе", - сказал Ушаков журналистам.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ушаков: лидеры ШОС примут заявление по подвигу народов, победивших фашизм
Вчера, 17:27
 
В миреКитайРоссияДушанбеЮрий УшаковВладимир ПутинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала