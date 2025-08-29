https://ria.ru/20250829/tsentr-2038378353.html
ШОС создаст в Душанбе антинаркотический центр
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют на саммите организации в Китае подписать соглашение о создании в Душанбе антинаркотического центра, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин будет находиться с визитом в Китае с 31 августа по 3 сентябре, где примет участие в саммите ШОС и в торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны. Как уточнил Ушаков, по итогам заседания Совета глав государств ШОС планируется подписание около 20 документов. "Также будет подписано соглашение о создании антинаркотического центра ШОС. Место пребывания - Душанбе", - сказал Ушаков журналистам.
