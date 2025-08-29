https://ria.ru/20250829/tramp-2038405335.html

Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности"

Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности" - РИА Новости, 29.08.2025

Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности"

Президент США Дональд Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности" на общую сумму около 837 миллионов долларов, следует из запроса Белого РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T19:14:00+03:00

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/20/1499632081_0:48:2500:1454_1920x0_80_0_0_404a2dfa01cc7ed43e90daf428f1a798.jpg

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности" на общую сумму около 837 миллионов долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости. Одно из сокращений предполагает отказ от траты 392 миллионов долларов из бюджета в 1,2 миллиарда, следует из документа, речь в параграфе идет о Демократической Республике Конго и Центральной Африканской Республике. Другие изъятия касаются операций в Непале, Сомали и Южном Судане.

https://ria.ru/20250829/tramp-2038255426.html

2025

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

в мире, демократическая республика конго, непал, сомали