Рейтинг@Mail.ru
Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности" - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/tramp-2038405335.html
Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности"
Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности" - РИА Новости, 29.08.2025
Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности"
Президент США Дональд Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности" на общую сумму около 837 миллионов долларов, следует из запроса Белого РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T19:14:00+03:00
2025-08-29T19:14:00+03:00
в мире
демократическая республика конго
непал
сомали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/20/1499632081_0:48:2500:1454_1920x0_80_0_0_404a2dfa01cc7ed43e90daf428f1a798.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности" на общую сумму около 837 миллионов долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости. Одно из сокращений предполагает отказ от траты 392 миллионов долларов из бюджета в 1,2 миллиарда, следует из документа, речь в параграфе идет о Демократической Республике Конго и Центральной Африканской Республике. Другие изъятия касаются операций в Непале, Сомали и Южном Судане.
https://ria.ru/20250829/tramp-2038255426.html
демократическая республика конго
непал
сомали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/20/1499632081_246:0:2469:1667_1920x0_80_0_0_d0acdda27076ae0a601d2e9fbcd007ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, демократическая республика конго, непал, сомали
В мире, Демократическая Республика Конго, Непал, Сомали
Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности"

Трамп прекратил программы миротворческой деятельности на 837 миллионов долларов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекратил программы "иностранной миротворческой деятельности" на общую сумму около 837 миллионов долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости.
Одно из сокращений предполагает отказ от траты 392 миллионов долларов из бюджета в 1,2 миллиарда, следует из документа, речь в параграфе идет о Демократической Республике Конго и Центральной Африканской Республике. Другие изъятия касаются операций в Непале, Сомали и Южном Судане.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
NYP: Трамп намерен отменить пакет иностранной помощи, одобренный конгрессом
Вчера, 10:22
 
В миреДемократическая Республика КонгоНепалСомали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала