https://ria.ru/20250829/tramp-2038401866.html
Трамп приказал прекратить финансировать международную миротворческой работу
Трамп приказал прекратить финансировать международную миротворческой работу - РИА Новости, 29.08.2025
Трамп приказал прекратить финансировать международную миротворческой работу
Дональд Трамп приказал прекратить финансирование международной "миротворческой" деятельности на 392 миллионов долларов из бюджета в 1,2 миллиарда, следует из... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T18:57:00+03:00
2025-08-29T18:57:00+03:00
2025-08-29T19:44:00+03:00
дональд трамп
в мире
демократическая республика конго
непал
сомали
южный судан
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038276479_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9e4427a881baf0c34cca93ebdd42e07.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Дональд Трамп приказал прекратить финансирование международной "миротворческой" деятельности на 392 миллионов долларов из бюджета в 1,2 миллиарда, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости.Речь в параграфе идет о Демократической Республике Конго и Центральной Африканской Республике. Другие изъятия касаются операций в Непале, Сомали и Южном Судане.
https://ria.ru/20250829/tramp-2038392311.html
демократическая республика конго
непал
сомали
южный судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038276479_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_c0bfec24edde37b01a18c6441d3fb5aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, демократическая республика конго, непал, сомали, южный судан, вооруженные силы сша
Дональд Трамп, В мире, Демократическая Республика Конго, Непал, Сомали, Южный Судан, Вооруженные силы США
Трамп приказал прекратить финансировать международную миротворческой работу
Трамп приказал прекратить финансировать миротворческую деятельность в Африке