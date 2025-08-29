https://ria.ru/20250829/tramp-2038401866.html

Трамп приказал прекратить финансировать международную миротворческой работу

2025-08-29T18:57:00+03:00

дональд трамп

в мире

демократическая республика конго

непал

сомали

южный судан

вооруженные силы сша

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Дональд Трамп приказал прекратить финансирование международной "миротворческой" деятельности на 392 миллионов долларов из бюджета в 1,2 миллиарда, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости.Речь в параграфе идет о Демократической Республике Конго и Центральной Африканской Республике. Другие изъятия касаются операций в Непале, Сомали и Южном Судане.

2025

Новости

