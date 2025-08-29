Рейтинг@Mail.ru
18:57 29.08.2025 (обновлено: 19:44 29.08.2025)
Трамп приказал прекратить финансировать международную миротворческой работу
дональд трамп
в мире
демократическая республика конго
непал
сомали
южный судан
вооруженные силы сша
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Дональд Трамп приказал прекратить финансирование международной "миротворческой" деятельности на 392 миллионов долларов из бюджета в 1,2 миллиарда, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости.Речь в параграфе идет о Демократической Республике Конго и Центральной Африканской Республике. Другие изъятия касаются операций в Непале, Сомали и Южном Судане.
дональд трамп, в мире, демократическая республика конго, непал, сомали, южный судан, вооруженные силы сша
Дональд Трамп, В мире, Демократическая Республика Конго, Непал, Сомали, Южный Судан, Вооруженные силы США
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Дональд Трамп приказал прекратить финансирование международной "миротворческой" деятельности на 392 миллионов долларов из бюджета в 1,2 миллиарда, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости.
Речь в параграфе идет о Демократической Республике Конго и Центральной Африканской Республике. Другие изъятия касаются операций в Непале, Сомали и Южном Судане.
