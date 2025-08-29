https://ria.ru/20250829/tramp-2038374211.html

Ушаков ответил на вопрос о присутствии Трампа на параде в Пекине

2025-08-29T17:19:00+03:00

в мире

россия

китай

пекин

дональд трамп

юрий ушаков

владимир путин

шос

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа нет среди высоких гостей юбилейных мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. В частности, российский президент и другие мировые лидеры примут участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, которые запланированы на 3 сентября. "Что касается Трампа, то я перечислил тех, кто будет участвовать. Не всех назвал, кто будет участвовать 3 сентября в параде и в обеде, но господина Трампа среди них нет", - сказал Ушаков в ответ на вопрос о перспективах встречи Путина и Трампа в Китае, если американский лидер туда приедет.

2025

