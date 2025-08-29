Рейтинг@Mail.ru
Ушаков ответил на вопрос о присутствии Трампа на параде в Пекине
17:19 29.08.2025
Ушаков ответил на вопрос о присутствии Трампа на параде в Пекине
Ушаков ответил на вопрос о присутствии Трампа на параде в Пекине
в мире
россия
китай
пекин
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
шос
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа нет среди высоких гостей юбилейных мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. В частности, российский президент и другие мировые лидеры примут участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, которые запланированы на 3 сентября. "Что касается Трампа, то я перечислил тех, кто будет участвовать. Не всех назвал, кто будет участвовать 3 сентября в параде и в обеде, но господина Трампа среди них нет", - сказал Ушаков в ответ на вопрос о перспективах встречи Путина и Трампа в Китае, если американский лидер туда приедет.
в мире, россия, китай, пекин, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ШОС
Ушаков ответил на вопрос о присутствии Трампа на параде в Пекине

Ушаков: Трампа нет среди гостей парада в честь 80-летия Победы в Пекине

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа нет среди высоких гостей юбилейных мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. В частности, российский президент и другие мировые лидеры примут участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, которые запланированы на 3 сентября.
"Что касается Трампа, то я перечислил тех, кто будет участвовать. Не всех назвал, кто будет участвовать 3 сентября в параде и в обеде, но господина Трампа среди них нет", - сказал Ушаков в ответ на вопрос о перспективах встречи Путина и Трампа в Китае, если американский лидер туда приедет.
Западные страны не ждут на параде в Китае, сообщили СМИ
28 августа, 19:42
