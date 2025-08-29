В СФ предложили усилить контроль за маркируемыми товарами на маркетплейсах

https://ria.ru/20250829/tovar-2038236114.html
экономика
андрей кутепов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818485432_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_e8aac34a74bf349bef3b3494ff27775c.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с просьбой рассмотреть возможность усовершенствования законодательства о платформенной экономике в части регулирования деятельности маркетплейсов, в том числе путем усиления контроля за продажей на них подлежащих маркировке товаров, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости. В обращении Кутепов отмечает, что принятое законодательство о платформенной экономике стало "существенным шагом к регулированию деятельности маркетплейсов". "При этом комитет (Совфеда по экономической политике — ред.) полагает необходимым продолжить указанную работу, так как законы не учитывают следующее: недостаточное регулирование вопроса обеспечения эффективного контроля за оборотом маркируемых товаров, борьбы с контрафактной и некачественной продукцией, защиты прав потребителей. Ограниченность существующих требований создает лазейки для недобросовестных продавцов, позволяя реализовывать немаркированную продукцию через маркетплейсы", - написал сенатор в обращении. Парламентарий также предложил рассмотреть возможность регулирования "правил и порядка применения скидок на товары партнеров-продавцов за счет оператора цифровой платформы". "Кроме того, в комитет поступили предложения относительно: установления солидарной ответственности маркетплейсов за легальность товара, сертификацию и уплату налогов продавцами и исполнителями; установления возможности владельцам пунктов выдачи заказов заключать договоры с несколькими маркетплейсами", - написал политик. В обращении Кутепов также предложил установить критерии выставления оценок, влияющих на рейтинг продавца и связанных с его действиями. По словам сенатора, в настоящее время многие отрицательные отзывы пользователей не относятся к продавцу, а связаны с деятельностью маркетплейса: "задержка доставки, доставка поношенных вещей и прочее". "Также продавцы отмечают необходимость введения указания причины выставления негативной оценки покупателем, возвращения видимости для покупателей всех оценок (независимо от комментариев и фото) и введения значимости отзывов за последний месяц. Это позволит сократить количество отзывов от конкурентов, нивелировать перекос в сторону крупных поставщиков", - констатировал парламентарий.
