Рейтинг@Mail.ru
В СФ предложили усилить контроль за маркируемыми товарами на маркетплейсах - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/tovar-2038236114.html
В СФ предложили усилить контроль за маркируемыми товарами на маркетплейсах
В СФ предложили усилить контроль за маркируемыми товарами на маркетплейсах - РИА Новости, 29.08.2025
В СФ предложили усилить контроль за маркируемыми товарами на маркетплейсах
Сенатор Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с просьбой рассмотреть возможность усовершенствования законодательства о платформенной... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T07:13:00+03:00
2025-08-29T07:13:00+03:00
экономика
андрей кутепов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818485432_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_e8aac34a74bf349bef3b3494ff27775c.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с просьбой рассмотреть возможность усовершенствования законодательства о платформенной экономике в части регулирования деятельности маркетплейсов, в том числе путем усиления контроля за продажей на них подлежащих маркировке товаров, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости. В обращении Кутепов отмечает, что принятое законодательство о платформенной экономике стало "существенным шагом к регулированию деятельности маркетплейсов". "При этом комитет (Совфеда по экономической политике — ред.) полагает необходимым продолжить указанную работу, так как законы не учитывают следующее: недостаточное регулирование вопроса обеспечения эффективного контроля за оборотом маркируемых товаров, борьбы с контрафактной и некачественной продукцией, защиты прав потребителей. Ограниченность существующих требований создает лазейки для недобросовестных продавцов, позволяя реализовывать немаркированную продукцию через маркетплейсы", - написал сенатор в обращении. Парламентарий также предложил рассмотреть возможность регулирования "правил и порядка применения скидок на товары партнеров-продавцов за счет оператора цифровой платформы". "Кроме того, в комитет поступили предложения относительно: установления солидарной ответственности маркетплейсов за легальность товара, сертификацию и уплату налогов продавцами и исполнителями; установления возможности владельцам пунктов выдачи заказов заключать договоры с несколькими маркетплейсами", - написал политик. В обращении Кутепов также предложил установить критерии выставления оценок, влияющих на рейтинг продавца и связанных с его действиями. По словам сенатора, в настоящее время многие отрицательные отзывы пользователей не относятся к продавцу, а связаны с деятельностью маркетплейса: "задержка доставки, доставка поношенных вещей и прочее". "Также продавцы отмечают необходимость введения указания причины выставления негативной оценки покупателем, возвращения видимости для покупателей всех оценок (независимо от комментариев и фото) и введения значимости отзывов за последний месяц. Это позволит сократить количество отзывов от конкурентов, нивелировать перекос в сторону крупных поставщиков", - констатировал парламентарий.
https://realty.ria.ru/20250808/privtaizatsiya-2034223441.html
https://ria.ru/20250721/sovfedja-2030332792.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818485432_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_f53b4d35bcd858ef14c3377cc04e4674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, андрей кутепов, совет федерации рф
Экономика, Андрей Кутепов, Совет Федерации РФ
В СФ предложили усилить контроль за маркируемыми товарами на маркетплейсах

Сенатор Кутепов предложил усилить контроль за маркируемыми товарами

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с просьбой рассмотреть возможность усовершенствования законодательства о платформенной экономике в части регулирования деятельности маркетплейсов, в том числе путем усиления контроля за продажей на них подлежащих маркировке товаров, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.
В обращении Кутепов отмечает, что принятое законодательство о платформенной экономике стало "существенным шагом к регулированию деятельности маркетплейсов".
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В СФ предложили сохранять назначение объектов детского отдыха 20 лет
8 августа, 18:38
"При этом комитет (Совфеда по экономической политике — ред.) полагает необходимым продолжить указанную работу, так как законы не учитывают следующее: недостаточное регулирование вопроса обеспечения эффективного контроля за оборотом маркируемых товаров, борьбы с контрафактной и некачественной продукцией, защиты прав потребителей. Ограниченность существующих требований создает лазейки для недобросовестных продавцов, позволяя реализовывать немаркированную продукцию через маркетплейсы", - написал сенатор в обращении.
Парламентарий также предложил рассмотреть возможность регулирования "правил и порядка применения скидок на товары партнеров-продавцов за счет оператора цифровой платформы".
"Кроме того, в комитет поступили предложения относительно: установления солидарной ответственности маркетплейсов за легальность товара, сертификацию и уплату налогов продавцами и исполнителями; установления возможности владельцам пунктов выдачи заказов заключать договоры с несколькими маркетплейсами", - написал политик.
В обращении Кутепов также предложил установить критерии выставления оценок, влияющих на рейтинг продавца и связанных с его действиями. По словам сенатора, в настоящее время многие отрицательные отзывы пользователей не относятся к продавцу, а связаны с деятельностью маркетплейса: "задержка доставки, доставка поношенных вещей и прочее".
"Также продавцы отмечают необходимость введения указания причины выставления негативной оценки покупателем, возвращения видимости для покупателей всех оценок (независимо от комментариев и фото) и введения значимости отзывов за последний месяц. Это позволит сократить количество отзывов от конкурентов, нивелировать перекос в сторону крупных поставщиков", - констатировал парламентарий.
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В СФ предложили отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний
21 июля, 05:07
 
ЭкономикаАндрей КутеповСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала