Страны ЕС полностью использовали кредит на производство вооружений

БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Девятнадцать стран Евросоюза полностью использовали кредит в размере 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. "Девятнадцать государств-членов, включая Латвию, запросили поддержку с помощью нашего оборонного инструмента SAFE. Я рада сообщить, что все 150 миллиардов евро SAFE полностью зарезервированы", - сказала лава Еврокомиссии в соцсети X*. На пресс-конференции в Латвии фон дер Ляйен добавила, что некоторые государства-члены выразили намерение использовать этот инструмент для военной поддержки Украины. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

