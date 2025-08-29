https://ria.ru/20250829/solntse-2038245852.html

Ученые объяснили мощные вспышки на Солнце

Ученые объяснили мощные вспышки на Солнце - РИА Новости, 29.08.2025

Ученые объяснили мощные вспышки на Солнце

Мощные вспышки на Солнце связаны с тем, что звезда накопила значительное количество энергии и пытается от нее избавиться, рассказали в лаборатории солнечной... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мощные вспышки на Солнце связаны с тем, что звезда накопила значительное количество энергии и пытается от нее избавиться, рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. "За последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе пять вспышек сильного уровня M, что в сочетании с высоким фоновым излучением и вчерашними выбросами массы показывает, что Солнце всеми способами пытается сейчас избавиться от избытков энергии", — говорится в Telegram-канале лаборатории. Специалисты отметили, что в южном полушарии звезды наблюдается исключительно высокая концентрация крупных групп пятен с сильной вспышечной активностью. Более того, из-за вращения Солнца они постепенно смещаются к центру видимого диска, то есть в зону прямого воздействия на Землю. "Солнце на этом фоне формирует необычно высокий уровень рентгеновского излучения, который в три-пять раз превышает порог вспышек уровня C", — добавили ученые. В то же время, по их словам, остается ощущение, что без разовых крупных взрывов звезда не сможет избавиться от накопившейся энергии. Поэтому вторые сутки сохраняются самые высокие с начала лета риски вспышек уровня X. Но сильных магнитных бурь пока не прогнозируется благодаря стечению благоприятных обстоятельств. Сообщения о крупных бурях, появляющиеся в некоторых СМИ, преждевременны и фактической ситуации не соответствуют, подчеркнули в лаборатории.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

