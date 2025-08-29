Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 29.08.2025
08:32 29.08.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
Сильная вспышка произошла на Солнце, ей присвоен балл М1.0, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сильная вспышка произошла на Солнце, ей присвоен балл М1.0, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 07.16 (мск - ред.) — уровень M1.0 (сильная)", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории. Уточняется, что в данный момент вспышки не наблюдаются, но ранее за утро пятницы на Солнце произошли шесть обычных вспышек класса С. При этом в четверг на звезде было четыре события уровня М и 10 уровня С.
российская академия наук, вспышки на солнце , земля
Российская академия наук, вспышки на Солнце , Земля
© Flickr / ESAВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Flickr / ESA
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сильная вспышка произошла на Солнце, ей присвоен балл М1.0, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Последняя вспышка произошла сегодня в 07.16 (мск - ред.) — уровень M1.0 (сильная)", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории.
Уточняется, что в данный момент вспышки не наблюдаются, но ранее за утро пятницы на Солнце произошли шесть обычных вспышек класса С. При этом в четверг на звезде было четыре события уровня М и 10 уровня С.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
28 августа, 12:25
 
Российская академия науквспышки на СолнцеЗемля
 
 
