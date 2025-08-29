https://ria.ru/20250829/solntse-2038241317.html

На Солнце произошла сильная вспышка

Сильная вспышка произошла на Солнце, ей присвоен балл М1.0, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

российская академия наук

вспышки на солнце

земля

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сильная вспышка произошла на Солнце, ей присвоен балл М1.0, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 07.16 (мск - ред.) — уровень M1.0 (сильная)", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории. Уточняется, что в данный момент вспышки не наблюдаются, но ранее за утро пятницы на Солнце произошли шесть обычных вспышек класса С. При этом в четверг на звезде было четыре события уровня М и 10 уровня С.

земля

2025

российская академия наук, вспышки на солнце , земля