На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 29.08.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сильная вспышка произошла на Солнце, ей присвоен балл М1.0, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 07.16 (мск - ред.) — уровень M1.0 (сильная)", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории. Уточняется, что в данный момент вспышки не наблюдаются, но ранее за утро пятницы на Солнце произошли шесть обычных вспышек класса С. При этом в четверг на звезде было четыре события уровня М и 10 уровня С.
