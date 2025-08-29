https://ria.ru/20250829/shojgu-2038214652.html

Шойгу предложил создать контактную группу Афганистан-ШОС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил создать контактную группу Афганистан-ШОС для активизации сотрудничества с Кабулом. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил создать контактную группу Афганистан-ШОС для активизации сотрудничества с Кабулом. "В Кабуле прекрасно понимают, что для движения вперед в экономических вопросах необходимо прежде всего обеспечить безопасность экономоператоров, готовых выйти на афганский рынок", - написал Шойгу в статье для "Российской газеты". Большинство государств региона также активизируют работу с Кабулом, эта деятельность является отражением нынешних реалий, отметил он. По словам Шойгу, Россия и страны-соседи Афганистана сходятся во мнении о важности его восстановления и устойчивого развития в качестве независимого, самостоятельного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков. "В этом контексте пора подумать и о возобновлении отношений Афганистана с ШОС, начав, например, с запуска работы соответствующей контактной группы. Тем более что большинство государств-членов организации такой подход поддерживают", - добавил Шойгу.

