Шойгу предложил создать контактную группу Афганистан-ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил создать контактную группу Афганистан-ШОС для активизации сотрудничества с Кабулом. РИА Новости, 29.08.2025
кабул (город)
россия
афганистан
сергей шойгу
шос
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил создать контактную группу Афганистан-ШОС для активизации сотрудничества с Кабулом. "В Кабуле прекрасно понимают, что для движения вперед в экономических вопросах необходимо прежде всего обеспечить безопасность экономоператоров, готовых выйти на афганский рынок", - написал Шойгу в статье для "Российской газеты". Большинство государств региона также активизируют работу с Кабулом, эта деятельность является отражением нынешних реалий, отметил он. По словам Шойгу, Россия и страны-соседи Афганистана сходятся во мнении о важности его восстановления и устойчивого развития в качестве независимого, самостоятельного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков. "В этом контексте пора подумать и о возобновлении отношений Афганистана с ШОС, начав, например, с запуска работы соответствующей контактной группы. Тем более что большинство государств-членов организации такой подход поддерживают", - добавил Шойгу.
Кабул (город), Россия, Афганистан, Сергей Шойгу, ШОС
