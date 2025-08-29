https://ria.ru/20250829/shkola-2038223595.html
Минпросвещения определило продолжительность школьного дня
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минпросвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства. Согласно документу, занятия во всех образовательных учреждениях страны должны начинаться не ранее 8.00 и заканчиваться не позднее 19.00 при наличии второй смены. Уточняется, что учеба 5-х, 9-х классов, а также классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна проводиться в первую смену. "Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов", — рассказал РИА Новости начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев. Он добавил, что в документе отражены нормы, установленные СанПиНами. Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Школы могут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. Необходимые рекомендации направлены в регионы России.
