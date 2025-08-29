https://ria.ru/20250829/schedrin-2038282358.html
NYT назвала Щедрина российской культурной иконой
NYT назвала Щедрина российской культурной иконой - РИА Новости, 29.08.2025
NYT назвала Щедрина российской культурной иконой
Американская газета New York Times назвала выдающегося советского и российского композитора Родиона Щедрина, скончавшегося на 93-м году жизни, российской... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T11:31:00+03:00
2025-08-29T11:31:00+03:00
2025-08-29T11:31:00+03:00
культура
германия
мюнхен
москва
родион щедрин
майя плисецкая
большой театр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038247914_0:80:3060:1801_1920x0_80_0_0_99e1dc2bb2526b01c1ab5141964c76f2.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американская газета New York Times назвала выдающегося советского и российского композитора Родиона Щедрина, скончавшегося на 93-м году жизни, российской культурной иконой второй половины 20-го века. В пятницу Большой театр сообщил о смерти выдающегося композитора на 93-м году жизни. Источник в окружении композитора рассказал РИА Новости о том, что Щедрин умер в больнице в Германии. По данным музыкального издательства Schott Music, он скончался в Мюнхене. "Родион Щедрин, ведущий российский композитор постсталинской эпохи, чей богатый список сочинений включает в себя оперы, балеты, концерты и симфонии, ставшие важной частью музыкальных сцен Москвы и Санкт-Петербурга, умер... Он и его жена, великая балерина Майя Плисецкая, имели влияние российских культурных икон во второй половине 20-го века", - пишет издание. Как отмечает New York Times, в постсоветской России репутация Щедрина достигла новых высот, а за рубежом резко вырос интерес к его произведениям. "Щедрин был неутомимым композитором и завоевавшим признанием концертным пианистом", - указывает газета.
германия
мюнхен
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038247914_286:0:2701:1811_1920x0_80_0_0_4f9e2552b51ce3d3459ef25dcbb10131.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, мюнхен, москва, родион щедрин, майя плисецкая, большой театр, в мире
Культура, Германия, Мюнхен, Москва, Родион Щедрин, Майя Плисецкая, Большой театр, В мире
NYT назвала Щедрина российской культурной иконой
NYT назвала Родиона Щедрина культурной иконой России второй половины 20-го века