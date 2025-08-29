Рейтинг@Mail.ru
NYT назвала Щедрина российской культурной иконой
Культура
 
11:31 29.08.2025
NYT назвала Щедрина российской культурной иконой
культура
германия
мюнхен
москва
родион щедрин
майя плисецкая
большой театр
в мире
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американская газета New York Times назвала выдающегося советского и российского композитора Родиона Щедрина, скончавшегося на 93-м году жизни, российской культурной иконой второй половины 20-го века. В пятницу Большой театр сообщил о смерти выдающегося композитора на 93-м году жизни. Источник в окружении композитора рассказал РИА Новости о том, что Щедрин умер в больнице в Германии. По данным музыкального издательства Schott Music, он скончался в Мюнхене. "Родион Щедрин, ведущий российский композитор постсталинской эпохи, чей богатый список сочинений включает в себя оперы, балеты, концерты и симфонии, ставшие важной частью музыкальных сцен Москвы и Санкт-Петербурга, умер... Он и его жена, великая балерина Майя Плисецкая, имели влияние российских культурных икон во второй половине 20-го века", - пишет издание. Как отмечает New York Times, в постсоветской России репутация Щедрина достигла новых высот, а за рубежом резко вырос интерес к его произведениям. "Щедрин был неутомимым композитором и завоевавшим признанием концертным пианистом", - указывает газета.
германия
мюнхен
москва
германия, мюнхен, москва, родион щедрин, майя плисецкая, большой театр, в мире
Культура, Германия, Мюнхен, Москва, Родион Щедрин, Майя Плисецкая, Большой театр, В мире
Родион Щедрин
Родион Щедрин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американская газета New York Times назвала выдающегося советского и российского композитора Родиона Щедрина, скончавшегося на 93-м году жизни, российской культурной иконой второй половины 20-го века.
В пятницу Большой театр сообщил о смерти выдающегося композитора на 93-м году жизни. Источник в окружении композитора рассказал РИА Новости о том, что Щедрин умер в больнице в Германии. По данным музыкального издательства Schott Music, он скончался в Мюнхене.
"Родион Щедрин, ведущий российский композитор постсталинской эпохи, чей богатый список сочинений включает в себя оперы, балеты, концерты и симфонии, ставшие важной частью музыкальных сцен Москвы и Санкт-Петербурга, умер... Он и его жена, великая балерина Майя Плисецкая, имели влияние российских культурных икон во второй половине 20-го века", - пишет издание.
Как отмечает New York Times, в постсоветской России репутация Щедрина достигла новых высот, а за рубежом резко вырос интерес к его произведениям.
"Щедрин был неутомимым композитором и завоевавшим признанием концертным пианистом", - указывает газета.
 
КультураГерманияМюнхенМоскваРодион ЩедринМайя ПлисецкаяБольшой театрВ мире
 
 
