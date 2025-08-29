Нурлан Ермекбаев: все лидеры ШОС подтвердили личное участие в саммите в КНР

https://ria.ru/20250829/sammit-2038288897.html

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По словам генсека организации Нурлана Ермекбаева, все лидеры стран ШОС обещали лично присутствовать в Китае, а, кроме того, приедут еще и главы ряда других стран, и руководители международных организаций. Ермекбаев рассказал в интервью РИА Новости, могут ли на саммите быть объявлены решения о новых членах ШОС, о сотрудничестве в области либерализации визовых режимов и о том, какие новые структуры могут быть созданы в организации по итогам китайского председательства.– Этот год – год председательства Китая в ШОС. Чем он отличается от предыдущих, и какие изменения или инициативы вы ожидаете в рамках китайского председательства?– Да, действительно, после Астанинского саммита в июле 2024 года председательство в нашей организации перешло к Китайской Народной Республике. Китай, как известно, является одним из государств-учредителей Шанхайской организации сотрудничества с самого момента ее создания. И поэтому за 24 года деятельности организации Китай в пятый раз председательствует в ШОС. Поэтому у Китая, конечно, была возможность получить и опыт, и наработать практику проведения своих председательств.Если говорить о том, чем, например, мне лично запомнилось председательство Китая, я бы, наверное, выделил не только количество мероприятий, которые проведены и до сегодняшнего дня продолжаются не только в Китае и в других государствах-членах в период председательства Китая, но выделил бы и содержание этих мероприятий, и новизну, и масштаб, и размах проводившихся и проводимых мероприятий. В частности, Китай заблаговременно подготовил, согласовал с другими государствами-членами план своего председательства, который включил более 120 мероприятий. Эти мероприятия проходили не только в Китае, но и в других государствах-членах ШОС, за что мы им очень благодарны. Они охватили широкую палитру вопросов. Но, конечно же, приоритет и концентрация проводились по теме председательства, которую по нашей практике предлагает само государство-председатель. И в этот раз Китай предложил тему председательства "Устойчивое развитие". То есть это еще раз подчеркнуло, что сотрудничество ШОС развивается и с учетом, и в плане содействия достижению целей, которые ставит перед собой и Организация Объединенных Наций. То есть в рамках программы действий по целям устойчивого развития ООН мы в ШОС провели очень широкий план мероприятий в соответствии с темой уже китайского председательства нашей организации.Запомнились такие мероприятия, как, скажем, форум по сокращению бедности, форум по продовольственной безопасности, было очень много культурно-гуманитарных мероприятий в сфере образования, в сфере здравоохранения. Нам понравилась практика китайского председательства, когда совещание министров здравоохранения, которое проходило в городе Сиань, прошло практически в одно время с форумом по новейшим медицинским технологиям. Таким образом официальные делегации во главе с министрами здравоохранения или их заместителями имели возможность практически в том же регионе, в эти же сроки, принять участие в форуме медицинских технологий, что имело двойной эффект. Такая синергия, то есть проведение официальных заседаний совместно с форумами дает очень хорошие практические результаты.В целом китайское председательство, конечно, уделяло большое внимание и вопросам совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам. И эта работа, думаю, найдет уже отражение в результатах предстоящего саммита ШОС буквально через два-три дня в городе Тяньцзине. Также китайское председательство уделило очень большое внимание вопросу создания механизма или института финансового обеспечения проектной деятельности, одним словом финансового института или финансового механизма, скорее всего речь будет идти о создании банка развития ШОС. Переговоры в этом направлении значительно продвинулись в период китайского председательства.Уже со второй половины текущего года началась активная работа и следующего председателя – Кыргызской республики. И нам известно, что Кыргызская республика также разработала очень серьезный содержательный план своего председательства. Мы ожидаем на предстоящем саммите объявления столицы туризма и культуры ШОС на период Кыргызского председательства. В этом году таким городом был город Циндао в Китае. Мы ожидаем объявления темы следующего года, которую должны утвердить главы государств. И ожидаем ряда важных решений от предстоящего саммита, который увенчает председательство Китая и станет главным событием этого года.– Кто из лидеров государств обещал посетить саммит лично, а кто будет присутствовать в онлайн-формате? Кто приедет на саммит от стран, не являющихся участниками объединения?– Мы поддерживаем контакты с китайской стороной и другими государствами-членами по вопросам подготовки и проведения тяньцзиньского саммита. По состоянию на сегодняшний день, все лидеры государств-членов ШОС подтвердили личное участие в саммите в Тяньцзине.В соответствии со сложившейся практикой, председательствующая сторона сформировала список стран из числа государств-наблюдателей, партнеров по диалогу и ряда других стран и международных организаций, приглашенных для участия во встрече "ШОС плюс" в качестве почетных гостей. Ожидаем участия глав ряда стран Евразии, а также руководителей ООН, АСЕАН, ОДКБ, СНГ и других многосторонних объединений.– В начале года вы сообщали, что в ШОС на статусы наблюдателей подали заявки страны из Азии и Африки. Можете ли вы теперь рассказать, что это за страны и каковы перспективы их вступления в организацию?– Наша философия широко востребована в мире. Страны, желающие присоединиться к сообществу ШОС, разделяют принципы шанхайского духа. На пространстве организации формируется позитивная альтернатива блоковым, конфликтным и санкционным подходам. Кризисные явления, наблюдающиеся в современном мире, только стимулируют интерес к совместной работе с ШОС в том или ином качестве.Будучи открытым трансрегиональным объединением, ШОС будет и далее последовательно расширяться. При этом расширение – это не самоцель организации, а логичный процесс ее развития как одной из ключевых международных структур.Воздержусь от анонсирования стран, подавших заявки на получение статуса наблюдателя либо диалогового партнера. Отмечу, что данные заявки рассматриваются государствами-членами, и по итогам саммита станет известно о принятых решениях.– Известно, что Азербайджан и Армения заявляли о желании вступить в ШОС. Как вы оцениваете такие перспективы? Возможно ли, что Баку и Ереван примут в организацию на предстоящем саммите?– Решение о приеме новых стран принимается всеми государствами-членами путем консенсуса на основе целей и принципов хартии, положений других международных договоров и документов ШОС.В настоящее время все имеющиеся обращения рассматриваются государствами-членами ШОС. Забегать вперед и делать прогнозы было бы некорректно.– Может ли охлаждение отношений между Россией и Азербайджаном и Россией и Арменией повлиять на их перспективы в ШОС?– Я не обладаю полнотой информации по данному вопросу и не считаю себя вправе комментировать двустороннюю тематику. Могу отметить, что и Азербайджан, и Армения являются активными партнерами по диалогу ШОС, участвуют в общем сотрудничестве, совместных мероприятиях.Здесь стоит обратиться к Хартии ШОС, в которой закреплен консенсусный принцип принятия коллективных решений в рамках организации.Уместно в этом контексте напомнить о принятом в 2024 году на астанинском саммите заявлении Совета глав государств-членов ШОС о принципах добрососедства, доверия и партнерства, в котором указано, что государства-члены придерживаются принципа мирного разрешения разногласий, тогда как двусторонние спорные вопросы не рассматриваются на заседаниях органов ШОС.– В июле российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что страны ШОС активизируют работу с Афганистаном на двусторонней основе. В чем состоит эта активизация и чего она будет касаться? Возможно ли, что другие страны ШОС, как и Россия, признают Кабул?– Насколько нам известно, все государства-члены ШОС сотрудничают с властями Афганистана на двусторонней основе. В ШОС как международной организации внимательно следят и изучают ситуацию в этой стране.Ситуация в Афганистане в целом сохраняет стабильный характер, наблюдается улучшение экономической обстановки. Вместе с тем Афганистан сталкивается с вызовами в гуманитарной сфере, в области социально-экономического развития, борьбы с терроризмом, обеспечения прав женщин и других уязвимых групп.В отношении проблематики Афганистана имеется консенсусное видение государств-членов ШОС. Так, в астанинской декларации Совета глав государств от 4 июля 2024 года подтверждена приверженность государств-членов становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотрафика. Государства-члены выразили готовность поддерживать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в стране, подчеркнув, что формирование инклюзивного правительства с участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности.Так, 11-12 сентября текущего года в городе Душанбе состоятся консультации по тематике Афганистана в формате государств-членов ШОС. Планируется провести всесторонний обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане и ее влиянию на регион, взаимодействию государств-членов с Афганистаном в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития, другим вопросам.– В июне ШОС осудила военные удары Израиля по Ирану и призвала к урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана политико-дипломатическим путем. Может ли ШОС стать медиатором в урегулировании данного конфликта на Ближнем Востоке?– В июне сего года в связи с военными ударами по ядерным объектам Ирана ШОС дважды выступила с заявлениями, в которых была отмечена обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждены подобные действия.ШОС выступает за неукоснительное соблюдение норм и принципов международного права и Устава ООН в части недопустимости применения силы в международных отношениях, нарушения суверенитета и территориальной целостности. Организация привержена мирному урегулированию разногласий между странами посредством диалога и консультаций.Следует напомнить, что ШОС не является военно-политическим блоком, при этом выступления с заявлениями являются политико-дипломатической мерой по реагированию на ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе.– Как вы оцениваете баланс интересов между странами ШОС и западными странами? Какие вызовы возникают перед организацией?– В 2024 году главы государств-членов организации выступили с "Инициативой о мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие". Государства-члены ШОС, будучи приверженными соблюдению принципов и целей Устава ООН, выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей политического и социально-экономического развития. Они подчеркивают, что принципы уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений.В настоящее время в мире происходят глубинные исторические перемены. Укрепляется стремление к созданию более справедливого, равноправного и представительного многополярного мироустройства, открывающего новые перспективы для развития государств и взаимовыгодного международного сотрудничества.Вместе с тем, усиливается использование силовых методов, систематически нарушаются нормы международного права, нарастают геополитическая конфронтация и конфликты, множатся риски для стабильности в мире и регионе.ШОС, будучи крупнейшей в мире трансрегиональной организацией, объединяет государства с колоссальными природными, человеческими, финансовыми, транспортно-логистическими и другими ресурсами. В целях реализации потенциала организации по поручению глав государств продвигается процесс совершенствования, направленный на повышение эффективности. Совместными усилиями ШОС может находить решения в ответ на чаяния народов о мирной жизни, социально-экономическом развитии, играть стабилизирующую роль в регионе и в мире.– Могут ли на предстоящем саммите ШОС быть приняты какие-либо новые стратегии организации по борьбе с наркотиками, в антитеррористической деятельности?– Тема обеспечения мира, безопасности и стабильности находится в числе приоритетов ШОС. На Тяньцзиньском саммите данному вопросу будет уделено приоритетное внимание, итоги обсуждений найдут отражение как в Тяньцзиньской декларации и стратегии развития организации до 2035 года, так и в соответствующих решениях лидеров.Ожидаем, что государства-члены подтвердят настрой на борьбу с "тремя силами зла", терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью и другими деструктивными явлениями, определят направления дальнейшего сотрудничества.– Как ШОС планирует развивать экономическое сотрудничество членов организации, особенно в контексте нестабильной международной обстановки?– ШОС обладает солидной договорно-правовой базой и рядом механизмов, позволяющими наращивать торгово-экономические связи между государствами-членами. Экономическое сотрудничество в нынешних условиях выходит на передний план. Ставим цель перейти от принятия документов к конкретным делам.Усилия сторон направлены на стимулирование инвестиций и упрощение торговли, реализацию инфраструктурных и энергетических проектов, продвижение транспортной и логистической взаимосвязанности.В условиях нестабильной международной обстановки особое внимание уделяется укреплению экономического потенциала региона.– Какие новые меры по либерализации визовых режимов между странами ШОС могут быть объявлены на предстоящем саммите ШОС?– В рамках ШОС действует механизм встреч руководителей туристских администраций государств-членов. Под китайским председательством 7 июля 2025 года в Циндао состоялось очередное заседание, в ходе которого стороны договорились об изучении возможностей упрощения визового режима и внесении предложений в уполномоченные органы в целях активизации взаимных турпотоков. Сегодня государства-члены ШОС имеют двусторонние профильные договоренности. Принятие многостороннего соглашения могло бы иметь практический эффект. В ходе Тяньцзиньского саммита будут обсуждаться вопросы раскрытия туристического потенциала ШОС, повышения туристической привлекательности наших государств, стимулирования туристических обменов. Кроме того, планируется объявить о новой культурной и туристической столице ШОС на период 2025-2026 годов. В настоящее время данный статус закреплен за китайским городом Циндао.

