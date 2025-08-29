Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило порядок определения цен на табачную продукцию - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 29.08.2025 (обновлено: 22:11 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/rossiya-2038423423.html
Правительство утвердило порядок определения цен на табачную продукцию
Правительство утвердило порядок определения цен на табачную продукцию - РИА Новости, 29.08.2025
Правительство утвердило порядок определения цен на табачную продукцию
Правительство РФ утвердило постановление о порядке определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции с целью снижения контрафакта, такая цена будет... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T22:10:00+03:00
2025-08-29T22:11:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/82492/55/824925579_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_48b65ff9aed3a037e23322503c119309.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о порядке определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции с целью снижения контрафакта, такая цена будет установлена с марта 2026 года для девяти видов табачной продукции, включая трубочный табак и табак для кальяна - их до 1 февраля определит Минсельхоз, сообщает Минфин РФ. "Установлен порядок определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции. Правительство РФ подписало соответствующее постановление, подготовленное Минфином России. Решение позволит уменьшить число контрафактной табачной продукции", - говорится в материалах на сайте министерства. "С 1 марта 2026 года минимальная цена будет установлена для девяти видов продукции - трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного, жевательного табака, а также табака для кальяна", - отмечается в материалах. Кроме того, минимальная цена будет установлена для сигар, сигарилл, биди (тонкие сигареты из листьев необработанного табака с примесью трав) и кретек (сигареты с табаком и измельчённой гвоздикой), добавили в Минфине. "Минимальные цены определит министерство сельского хозяйства РФ, которое должно опубликовать их значения на своем сайте в срок до 1 февраля 2026 года. Ранее минимальные цены были установлены для никотиносодержащей продукции. Они начали действовать с 1 сентября 2024 года", - говорится в материалах. Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства", утвержденных в мае 2025 года, отметили в Минфине.
https://ria.ru/20250823/veypy-2037163982.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/82492/55/824925579_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_a5dbd2b79d4e845f2dc0278bbff098bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Правительство утвердило порядок определения цен на табачную продукцию

Правительство утвердило порядок определения минимальных цен на табак

© Fotolia / oleshaКурение запрещено
Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Fotolia / olesha
Курение запрещено. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление о порядке определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции с целью снижения контрафакта, такая цена будет установлена с марта 2026 года для девяти видов табачной продукции, включая трубочный табак и табак для кальяна - их до 1 февраля определит Минсельхоз, сообщает Минфин РФ.
"Установлен порядок определения минимальной цены на ряд видов табачной продукции. Правительство РФ подписало соответствующее постановление, подготовленное Минфином России. Решение позволит уменьшить число контрафактной табачной продукции", - говорится в материалах на сайте министерства.
"С 1 марта 2026 года минимальная цена будет установлена для девяти видов продукции - трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного, жевательного табака, а также табака для кальяна", - отмечается в материалах.
Кроме того, минимальная цена будет установлена для сигар, сигарилл, биди (тонкие сигареты из листьев необработанного табака с примесью трав) и кретек (сигареты с табаком и измельчённой гвоздикой), добавили в Минфине.
"Минимальные цены определит министерство сельского хозяйства РФ, которое должно опубликовать их значения на своем сайте в срок до 1 февраля 2026 года. Ранее минимальные цены были установлены для никотиносодержащей продукции. Они начали действовать с 1 сентября 2024 года", - говорится в материалах.
Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства", утвержденных в мае 2025 года, отметили в Минфине.
Прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Вологодской области закрылось более ста точек по продаже вейпов
23 августа, 14:13
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала