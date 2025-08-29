https://ria.ru/20250829/rossiya-2038342024.html

Патрушев рассказал о роли игры в инженерных классах

Патрушев рассказал о роли игры в инженерных классах - РИА Новости, 29.08.2025

Патрушев рассказал о роли игры в инженерных классах

Элементы игры, применяемые при обучении в школьных инженерных классах, способствуют развитию у детей интереса к науке и технике, заявил помощник президента... РИА Новости, 29.08.2025

СОСНОВО (Ленинградская обл.), 29 авг - РИА Новости. Элементы игры, применяемые при обучении в школьных инженерных классах, способствуют развитию у детей интереса к науке и технике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Выступая на заседании Морского совета при губернаторе Ленинградской области, Патрушев отметил важность внедрения в образовательные программы инженерных классов методик, стимулирующих интерес школьников к обучению. Патрушев выступал по видеосвязи из школы "Сосновский центр образования" в Сосновском сельском поселении Ленинградской области. В школе работают инженерные классы судостроительного профиля, в которых созданы специализированные лаборатории робототехники, компьютерного моделирования, 3D-печати и другие. "Здесь на примерах инженерных классов мы видим, что во многом дети вовлечены в это, потому что это своего рода игра. Они играют. Это им интересно, их не надо уговаривать. Они с удовольствием будут этим заниматься", - сказал Патрушев. Также Патрушев вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко открыли Центр развития спорта и физической культуры Сосновского сельского поселения. В новом спортивном комплексе возможны занятия волейболом, мини-футболом, баскетболом, бадминтоном, настольным теннисом, единоборствами.

