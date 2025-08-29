Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о роли игры в инженерных классах - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/rossiya-2038342024.html
Патрушев рассказал о роли игры в инженерных классах
Патрушев рассказал о роли игры в инженерных классах - РИА Новости, 29.08.2025
Патрушев рассказал о роли игры в инженерных классах
Элементы игры, применяемые при обучении в школьных инженерных классах, способствуют развитию у детей интереса к науке и технике, заявил помощник президента... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T15:09:00+03:00
2025-08-29T15:09:00+03:00
общество
ленинградская область
россия
николай патрушев
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
СОСНОВО (Ленинградская обл.), 29 авг - РИА Новости. Элементы игры, применяемые при обучении в школьных инженерных классах, способствуют развитию у детей интереса к науке и технике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Выступая на заседании Морского совета при губернаторе Ленинградской области, Патрушев отметил важность внедрения в образовательные программы инженерных классов методик, стимулирующих интерес школьников к обучению. Патрушев выступал по видеосвязи из школы "Сосновский центр образования" в Сосновском сельском поселении Ленинградской области. В школе работают инженерные классы судостроительного профиля, в которых созданы специализированные лаборатории робототехники, компьютерного моделирования, 3D-печати и другие. "Здесь на примерах инженерных классов мы видим, что во многом дети вовлечены в это, потому что это своего рода игра. Они играют. Это им интересно, их не надо уговаривать. Они с удовольствием будут этим заниматься", - сказал Патрушев. Также Патрушев вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко открыли Центр развития спорта и физической культуры Сосновского сельского поселения. В новом спортивном комплексе возможны занятия волейболом, мини-футболом, баскетболом, бадминтоном, настольным теннисом, единоборствами.
https://ria.ru/20250828/putin-2038089781.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинградская область, россия, николай патрушев, александр дрозденко
Общество, Ленинградская область, Россия, Николай Патрушев, Александр Дрозденко
Патрушев рассказал о роли игры в инженерных классах

Патрушев: элементы игры в инженерных классах стимулируют интерес к науке

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОСНОВО (Ленинградская обл.), 29 авг - РИА Новости. Элементы игры, применяемые при обучении в школьных инженерных классах, способствуют развитию у детей интереса к науке и технике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Выступая на заседании Морского совета при губернаторе Ленинградской области, Патрушев отметил важность внедрения в образовательные программы инженерных классов методик, стимулирующих интерес школьников к обучению. Патрушев выступал по видеосвязи из школы "Сосновский центр образования" в Сосновском сельском поселении Ленинградской области. В школе работают инженерные классы судостроительного профиля, в которых созданы специализированные лаборатории робототехники, компьютерного моделирования, 3D-печати и другие.
"Здесь на примерах инженерных классов мы видим, что во многом дети вовлечены в это, потому что это своего рода игра. Они играют. Это им интересно, их не надо уговаривать. Они с удовольствием будут этим заниматься", - сказал Патрушев.
Также Патрушев вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко открыли Центр развития спорта и физической культуры Сосновского сельского поселения. В новом спортивном комплексе возможны занятия волейболом, мини-футболом, баскетболом, бадминтоном, настольным теннисом, единоборствами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Патрушев рассказал о реакции Путина на новые объекты "Корабелки"
28 августа, 13:40
 
ОбществоЛенинградская областьРоссияНиколай ПатрушевАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала