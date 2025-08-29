Рейтинг@Mail.ru
Россия получила уведомление о визите Ким Чен Ына в Китай - РИА Новости, 29.08.2025
17:23 29.08.2025
Россия получила уведомление о визите Ким Чен Ына в Китай
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия получила официальное уведомление о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын примет участие в мероприятиях 3 сентября в Пекине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров. "Получено официальное уведомление от китайских коллег и от наших корейских друзей, что председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики примет участие в торжественных мероприятиях 3 сентября", - сказал Ушаков журналистам. Визит Ким Чен Ына в Китай станет его первой зарубежной поездкой с 2023 года.
Россия получила уведомление о визите Ким Чен Ына в Китай

Ушаков: РФ уведомили об участии Ким Чен Ына в параде Победы в Пекине

Председатель КНДР Ким Чен Ын
Председатель КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия получила официальное уведомление о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын примет участие в мероприятиях 3 сентября в Пекине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров.
"Получено официальное уведомление от китайских коллег и от наших корейских друзей, что председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики примет участие в торжественных мероприятиях 3 сентября", - сказал Ушаков журналистам.
Визит Ким Чен Ына в Китай станет его первой зарубежной поездкой с 2023 года.
Ушаков рассказал о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына в Китае
Ушаков рассказал о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына в Китае
Вчера, 17:05
 
