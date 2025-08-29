https://ria.ru/20250829/rossija-2038376157.html
Россия получила уведомление о визите Ким Чен Ына в Китай
Россия получила уведомление о визите Ким Чен Ына в Китай - РИА Новости, 29.08.2025
Россия получила уведомление о визите Ким Чен Ына в Китай
Россия получила официальное уведомление о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын примет участие в мероприятиях 3 сентября в Пекине, сообщил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия получила официальное уведомление о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын примет участие в мероприятиях 3 сентября в Пекине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров. "Получено официальное уведомление от китайских коллег и от наших корейских друзей, что председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики примет участие в торжественных мероприятиях 3 сентября", - сказал Ушаков журналистам. Визит Ким Чен Ына в Китай станет его первой зарубежной поездкой с 2023 года.
Россия получила уведомление о визите Ким Чен Ына в Китай
