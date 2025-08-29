Рейтинг@Mail.ru
ВС России зашли в село Камышеваха в ДНР, заявил Рогов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 29.08.2025 (обновлено: 11:59 29.08.2025)
ВС России зашли в село Камышеваха в ДНР, заявил Рогов
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Российские войска зашли в село Камышеваха на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины, идут бои за освобождение населенного пункта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Камышеваха находится на стыке границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью."Наши войска зашли в Камышеваху. Идут ожесточенные бои за освобождение села", - сказал Рогов.По его словам, освобождение Камышевахи откроет прямой выход российской армии на еще один участок границы ДНР с Днепропетровской областью.
донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Российские войска зашли в село Камышеваха на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины, идут бои за освобождение населенного пункта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Камышеваха находится на стыке границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью.
"Наши войска зашли в Камышеваху. Идут ожесточенные бои за освобождение села", - сказал Рогов.
По его словам, освобождение Камышевахи откроет прямой выход российской армии на еще один участок границы ДНР с Днепропетровской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
