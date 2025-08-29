https://ria.ru/20250829/putin-2038381335.html
Путин встретится с губернатором Приморского края
Путин встретится с губернатором Приморского края - РИА Новости, 29.08.2025
Путин встретится с губернатором Приморского края
Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Приморский край проведет встречу с губернатором региона Олегом Кожемяко, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Приморский край проведет встречу с губернатором региона Олегом Кожемяко, сообщили в пресс-службе Кремля.Раннее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток, где пройдет юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ)."4-5 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (город Владивосток), в ходе которой примет участие в юбилейном, десятом Восточном экономическом форуме... Графиком также предусматривается отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко", - говорится в релизе.
