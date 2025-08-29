https://ria.ru/20250829/putin-2038381335.html

Путин встретится с губернатором Приморского края

Путин встретится с губернатором Приморского края - РИА Новости, 29.08.2025

Путин встретится с губернатором Приморского края

Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Приморский край проведет встречу с губернатором региона Олегом Кожемяко, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:40:00+03:00

2025-08-29T17:40:00+03:00

2025-08-29T17:51:00+03:00

приморский край

политика

россия

олег кожемяко

владимир путин

владивосток

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Приморский край проведет встречу с губернатором региона Олегом Кожемяко, сообщили в пресс-службе Кремля.Раннее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток, где пройдет юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ)."4-5 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (город Владивосток), в ходе которой примет участие в юбилейном, десятом Восточном экономическом форуме... Графиком также предусматривается отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20250829/putin-2038384746.html

приморский край

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, политика, россия, олег кожемяко, владимир путин, владивосток, юрий ушаков