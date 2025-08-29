Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с губернатором Приморского края - РИА Новости, 29.08.2025
17:40 29.08.2025 (обновлено: 17:51 29.08.2025)
Путин встретится с губернатором Приморского края
Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Приморский край проведет встречу с губернатором региона Олегом Кожемяко, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:40:00+03:00
2025-08-29T17:51:00+03:00
приморский край
политика
россия
олег кожемяко
владимир путин
владивосток
юрий ушаков
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Приморский край проведет встречу с губернатором региона Олегом Кожемяко, сообщили в пресс-службе Кремля.Раннее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток, где пройдет юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ)."4-5 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (город Владивосток), в ходе которой примет участие в юбилейном, десятом Восточном экономическом форуме... Графиком также предусматривается отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко", - говорится в релизе.
приморский край
россия
владивосток
приморский край, политика, россия, олег кожемяко, владимир путин, владивосток, юрий ушаков
Приморский край, Политика, Россия, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Владивосток, Юрий Ушаков
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Приморский край проведет встречу с губернатором региона Олегом Кожемяко, сообщили в пресс-службе Кремля.
Раннее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток, где пройдет юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ).
"4-5 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (город Владивосток), в ходе которой примет участие в юбилейном, десятом Восточном экономическом форуме... Графиком также предусматривается отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко", - говорится в релизе.
Путин проведет совещание по развитию ТЭК ДФО во Владивостоке
Приморский крайПолитикаРоссияОлег КожемякоВладимир ПутинВладивостокЮрий Ушаков
 
 
