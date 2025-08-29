Рейтинг@Mail.ru
Путин и Вучич обсудят российско-сербское сотрудничество, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.08.2025
17:20 29.08.2025
Путин и Вучич обсудят российско-сербское сотрудничество, заявил Ушаков
в мире
россия
китай
сербия
владимир путин
юрий ушаков
александр вучич
шос
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Китае обсудят российско-сербское сотрудничество, в том числе в области энергетики, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Предполагается провести обмен мнениями по ключевым вопросам российско-сербского взаимодействия, в том числе в области энергетики, в других сферах", - сказал Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем президент РФ отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. Также российский лидер примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и проведет ряд двусторонних встреч.
в мире, россия, китай, сербия, владимир путин, юрий ушаков, александр вучич, шос
В мире, Россия, Китай, Сербия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Александр Вучич, ШОС
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Китае обсудят российско-сербское сотрудничество, в том числе в области энергетики, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Предполагается провести обмен мнениями по ключевым вопросам российско-сербского взаимодействия, в том числе в области энергетики, в других сферах", - сказал Ушаков.
Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем президент РФ отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. Также российский лидер примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и проведет ряд двусторонних встреч.
