Договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.08.2025
17:19 29.08.2025
Договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет, заявил Ушаков
в мире
россия
пекин
китай
ильхам алиев
владимир путин
юрий ушаков
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Договоренностей о встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Пекине нет, но они оба будут принимать участие в юбилейных мероприятиях, которые пройдут 3 сентября по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, так что "все возможно, если есть желание", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров. "Я не знаю. Специально об этой встрече не договаривались. Но опять-таки лидеры будут за одним столом, на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому, есть желание", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, возможна ли встреча Путина с Алиевым в Китае. Он подтвердил, что Алиев есть среди гостей торжественных мероприятий.
в мире, россия, пекин, китай, ильхам алиев, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, Пекин, Китай, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Договоренностей о встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Пекине нет, но они оба будут принимать участие в юбилейных мероприятиях, которые пройдут 3 сентября по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, так что "все возможно, если есть желание", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне.
Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров.
"Я не знаю. Специально об этой встрече не договаривались. Но опять-таки лидеры будут за одним столом, на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому, есть желание", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, возможна ли встреча Путина с Алиевым в Китае.
Он подтвердил, что Алиев есть среди гостей торжественных мероприятий.
