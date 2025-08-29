https://ria.ru/20250829/putin-2038373967.html
Договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет, заявил Ушаков
Договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет, заявил Ушаков
2025-08-29T17:19:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Договоренностей о встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Пекине нет, но они оба будут принимать участие в юбилейных мероприятиях, которые пройдут 3 сентября по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, так что "все возможно, если есть желание", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров. "Я не знаю. Специально об этой встрече не договаривались. Но опять-таки лидеры будут за одним столом, на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому, есть желание", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, возможна ли встреча Путина с Алиевым в Китае. Он подтвердил, что Алиев есть среди гостей торжественных мероприятий.
