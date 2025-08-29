https://ria.ru/20250829/putin-2038373967.html

Договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет, заявил Ушаков

Договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.08.2025

Договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет, заявил Ушаков

Договоренностей о встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Пекине нет, но они оба будут принимать участие в юбилейных... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:19:00+03:00

2025-08-29T17:19:00+03:00

2025-08-29T17:19:00+03:00

в мире

россия

пекин

китай

ильхам алиев

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152946/87/1529468791_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_ed06091bb5b2affa1c97bcfd268eccc9.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Договоренностей о встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Пекине нет, но они оба будут принимать участие в юбилейных мероприятиях, которые пройдут 3 сентября по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, так что "все возможно, если есть желание", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров. "Я не знаю. Специально об этой встрече не договаривались. Но опять-таки лидеры будут за одним столом, на одних и тех же мероприятиях. Как говорится, все возможно, если есть стремление к этому, есть желание", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, возможна ли встреча Путина с Алиевым в Китае. Он подтвердил, что Алиев есть среди гостей торжественных мероприятий.

https://ria.ru/20250829/putin-2038373617.html

россия

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, пекин, китай, ильхам алиев, владимир путин, юрий ушаков