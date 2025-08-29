https://ria.ru/20250829/putin-2038371997.html

Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток

Президент России Владимир Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток, где пройдет юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщил РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток, где пройдет юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. Также в Китае Путин проведет ряд двусторонних встреч. "После завершения всех встреч и мероприятий в Китае наш президента направится во Владивосток, где примет участие в юбилейном - это будет десятый Восточный экономический форум", - сказал Ушаков журналистам.

