Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток - РИА Новости, 29.08.2025
17:15 29.08.2025
Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток
Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток - РИА Новости, 29.08.2025
Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток
Президент России Владимир Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток, где пройдет юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщил РИА Новости, 29.08.2025
китай
россия
владивосток
владимир путин
юрий ушаков
шос
в мире
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток, где пройдет юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. Также в Китае Путин проведет ряд двусторонних встреч. "После завершения всех встреч и мероприятий в Китае наш президента направится во Владивосток, где примет участие в юбилейном - это будет десятый Восточный экономический форум", - сказал Ушаков журналистам.
китай
россия
владивосток
китай, россия, владивосток, владимир путин, юрий ушаков, шос, в мире
Китай, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ШОС, В мире
Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток

Ушаков: Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток

Президент Владимир Путин
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток, где пройдет юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. Также в Китае Путин проведет ряд двусторонних встреч.
"После завершения всех встреч и мероприятий в Китае наш президента направится во Владивосток, где примет участие в юбилейном - это будет десятый Восточный экономический форум", - сказал Ушаков журналистам.
Путин примет участие в параде в Пекине
Китай Россия Владивосток Владимир Путин Юрий Ушаков ШОС В мире
 
 
