Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток
Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток - РИА Новости, 29.08.2025
Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток
Президент России Владимир Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток, где пройдет юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщил
2025-08-29
2025-08-29T17:15:00+03:00
2025-08-29T17:15:00+03:00
китай
россия
владивосток
владимир путин
юрий ушаков
шос
в мире
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток, где пройдет юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. Также в Китае Путин проведет ряд двусторонних встреч. "После завершения всех встреч и мероприятий в Китае наш президента направится во Владивосток, где примет участие в юбилейном - это будет десятый Восточный экономический форум", - сказал Ушаков журналистам.
китай
россия
владивосток
Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток
Ушаков: Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток