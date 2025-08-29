Рейтинг@Mail.ru
Путин в Китае встретится с лидером Конго и президентом Вьетнама
17:15 29.08.2025
Путин в Китае встретится с лидером Конго и президентом Вьетнама
Путин в Китае встретится с лидером Конго и президентом Вьетнама - РИА Новости, 29.08.2025
Путин в Китае встретится с лидером Конго и президентом Вьетнама
Президент России Владимир Путин в Китае встретится с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом и другими, сообщил помощник... РИА Новости, 29.08.2025
в мире
китай
вьетнам
юрий ушаков
шос
россия
владимир путин
дени сассу-нгессо
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Китае встретится с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом и другими, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. Также в Китае Путин проведет ряд двусторонних встреч, в том числе 3 сентября после военного парада, посвященного 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. "В начале (ожидается - ред.) президент Конго Сассу-Нгессо", - сказал Ушаков. Помощник президента РФ отметил, что это второй контакт лидеров в этом году. "Затем - президент социалистической республики Вьетнам Кыонг, это первая встреча с момента избрания Кыонга на пост президента в октябре 2024 года", - рассказал Ушаков. Он напомнил, что Путин в июне 2024 году посещал Вьетнам с государственным визитом, в мае этого года в Россию с официальным визитом приезжал генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам. "И в этом году, тоже хотел отметить, мы торжественно отпраздновали 75-летие установления двусторонних дипломатических отношений", - добавил Ушаков. Помощник президента РФ также допустил, что возможны и другие встречи. "Очевидно, будут еще другие встречи. Но я вам сейчас перечислил те встречи, о которых мы заранее договорились", - отметил Ушаков.
китай
вьетнам
россия
в мире, китай, вьетнам, юрий ушаков, шос, россия, владимир путин, дени сассу-нгессо
В мире, Китай, Вьетнам, Юрий Ушаков, ШОС, Россия, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо
Путин в Китае встретится с лидером Конго и президентом Вьетнама

Путин встретится с лидером Конго Сассу-Нгессо и президентом Вьетнама Кыонгом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Китае встретится с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом и другими, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. Также в Китае Путин проведет ряд двусторонних встреч, в том числе 3 сентября после военного парада, посвященного 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
"В начале (ожидается - ред.) президент Конго Сассу-Нгессо", - сказал Ушаков.
Помощник президента РФ отметил, что это второй контакт лидеров в этом году.
"Затем - президент социалистической республики Вьетнам Кыонг, это первая встреча с момента избрания Кыонга на пост президента в октябре 2024 года", - рассказал Ушаков.
Он напомнил, что Путин в июне 2024 году посещал Вьетнам с государственным визитом, в мае этого года в Россию с официальным визитом приезжал генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам.
"И в этом году, тоже хотел отметить, мы торжественно отпраздновали 75-летие установления двусторонних дипломатических отношений", - добавил Ушаков.
Помощник президента РФ также допустил, что возможны и другие встречи.
"Очевидно, будут еще другие встречи. Но я вам сейчас перечислил те встречи, о которых мы заранее договорились", - отметил Ушаков.
В миреКитайВьетнамЮрий УшаковШОСРоссияВладимир ПутинДени Сассу-Нгессо
 
 
