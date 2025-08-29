https://ria.ru/20250829/putin-2038371708.html

Путин в Китае встретится с лидером Конго и президентом Вьетнама

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Китае встретится с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом и другими, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. Также в Китае Путин проведет ряд двусторонних встреч, в том числе 3 сентября после военного парада, посвященного 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. "В начале (ожидается - ред.) президент Конго Сассу-Нгессо", - сказал Ушаков. Помощник президента РФ отметил, что это второй контакт лидеров в этом году. "Затем - президент социалистической республики Вьетнам Кыонг, это первая встреча с момента избрания Кыонга на пост президента в октябре 2024 года", - рассказал Ушаков. Он напомнил, что Путин в июне 2024 году посещал Вьетнам с государственным визитом, в мае этого года в Россию с официальным визитом приезжал генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам. "И в этом году, тоже хотел отметить, мы торжественно отпраздновали 75-летие установления двусторонних дипломатических отношений", - добавил Ушаков. Помощник президента РФ также допустил, что возможны и другие встречи. "Очевидно, будут еще другие встречи. Но я вам сейчас перечислил те встречи, о которых мы заранее договорились", - отметил Ушаков.

