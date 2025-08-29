https://ria.ru/20250829/putin-2038367801.html
Путин в Пекине встретится с премьер-министром Пакистана
Путин в Пекине встретится с премьер-министром Пакистана - РИА Новости, 29.08.2025
Путин в Пекине встретится с премьер-министром Пакистана
Президент РФ Владимир Путин в Пекине проведет встречу с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Пекине проведет встречу с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "После завершения официального визита, контактов с китайским руководителем наш президент проведет двусторонние встречи. Намечен контакт с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шехбазом Шарифом", - сообщил Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. Также российский лидер примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и проведет ряд двусторонних встреч.
