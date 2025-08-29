Рейтинг@Mail.ru
Путин планирует посетить Индию в декабре, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/putin-2038367361.html
Путин планирует посетить Индию в декабре, заявил Ушаков
Путин планирует посетить Индию в декабре, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.08.2025
Путин планирует посетить Индию в декабре, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:07:00+03:00
2025-08-29T17:07:00+03:00
россия
индия
китай
юрий ушаков
владимир путин
нарендра моди
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958357716_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_ca96cd6c9b1f8801dd2fa4bb2bdf0915.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков накануне визита Путина в Китай сообщил, что глава государства в понедельник, 1 сентября, на полях саммита ШОС планирует провести двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Будет обсуждена подготовка к предстоящему в самом конце года, в декабре, визиту нашего президента в Индию", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250829/putin-2038366695.html
россия
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958357716_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a754d06df40bb49231c03e32d40d3e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, китай, юрий ушаков, владимир путин, нарендра моди, шос, в мире
Россия, Индия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Нарендра Моди, ШОС, В мире
Путин планирует посетить Индию в декабре, заявил Ушаков

Ушаков: Путин планирует посетить Индию в декабре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков накануне визита Путина в Китай сообщил, что глава государства в понедельник, 1 сентября, на полях саммита ШОС планирует провести двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Будет обсуждена подготовка к предстоящему в самом конце года, в декабре, визиту нашего президента в Индию", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудят отношения с США, заявил Ушаков
Вчера, 17:05
 
РоссияИндияКитайЮрий УшаковВладимир ПутинНарендра МодиШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала