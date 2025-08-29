https://ria.ru/20250829/putin-2038367361.html
Путин планирует посетить Индию в декабре, заявил Ушаков
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков накануне визита Путина в Китай сообщил, что глава государства в понедельник, 1 сентября, на полях саммита ШОС планирует провести двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Будет обсуждена подготовка к предстоящему в самом конце года, в декабре, визиту нашего президента в Индию", - сказал Ушаков журналистам.
