Путин планирует посетить Индию в декабре, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков накануне визита Путина в Китай сообщил, что глава государства в понедельник, 1 сентября, на полях саммита ШОС планирует провести двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Будет обсуждена подготовка к предстоящему в самом конце года, в декабре, визиту нашего президента в Индию", - сказал Ушаков журналистам.

