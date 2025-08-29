https://ria.ru/20250829/putin-2038255589.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Восемь из десяти россиян (80,2%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 77,5% респондентов одобряют работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. При этом не доверяют Путину лишь 15,5% граждан РФ, а 13,6% отрицательно оценивают работу главы государства. Работу правительства России одобряют 51,6% опрошенных, а не одобряют - 18,6%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 61% респондентов, 18,7% ответили, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,2% россиян назвали "Единую Россию", 11% - ЛДПР, 9,4% - КПРФ, 7,6% - партию "Новые люди", 3,7% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,7% граждан РФ указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 18 по 24 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.

