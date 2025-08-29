Производство наркотиков было острой проблемой в Афганистане, заявил Шойгу
Шойгу: производство наркотиков усугубилось за годы нахождения США в Афганистане
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Производство наркотиков было одной из самых острых проблем, которая значительно усугубилась за время нахождения США в Афганистане, основной поток производства концентрировался именно в тех провинциях, где располагались силы НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Одной из наиболее острых проблем, которая значительно усугубилась за годы нахождения США в Афганистане, является производство наркотиков", - написал Шойгу в статье для "Российской газеты".
По его словам, для более наглядной демонстрации этого факта следует обратиться к статистике.
"Начиная с 1980-х годов производство и экспорт опиатов были самым крупным видом незаконной экономической деятельности в Афганистане. В 90-е годы наркопроизводство продолжало увеличиваться вплоть до "рекордных" 4565 тонн в 1999 году, что составило не менее 70% мирового объема опиума", - отметил Шойгу.
В период первого нахождения талибов у власти в 2000 году они официально запретили выращивать мак в стране, добившись резкого, более чем в 10 раз, сокращения площадей его посевов, а производство опия к 2001 году уменьшилось до 185 тонн, добавил секретарь Совбеза РФ.
"Однако в первый же год начала США и их союзниками военной операции "Несокрушимая свобода" выработка опия в Афганистане выросла до 3,4 тысячи тонн и в дальнейшем не снижалась. На третий год нахождения западников в Афганистане наркоплантации имелись во всех 34 провинциях страны. Часть производимого на тот период в стране опиума поступала по так называемому северному направлению через Центральную Азию в Россию", - добавил Шойгу.
"Максимальный же объем производства опиатов в Афганистане пришелся на второй срок президентства Барака Обамы и к 2017 году достиг 9 тысяч тонн. Это в 43 раза больше, чем до прихода американцев в Афганистан", - отметил он.
Причем основной поток производства концентрировался именно в тех провинциях, где располагались силы НАТО, подчеркнул Шойгу. "Напрашивается вопрос об истинных целях нахождения блока в южноазиатской стране", - добавил секретарь СБ РФ.
По словам Шойгу, менее чем через год после повторного прихода к власти, в апреле 2022 года, правительство "Талибана" вновь объявило о запрете на выращивание опийного мака, а также на употребление, транспортировку и экспорт всех видов наркотиков. В результате принятых мер уже в 2023 году площади посевов опийного мака, составлявшие ранее около 232 тысяч гектаров, сократились на 95% до 10,8 тысячи гектаров, производство опия упало до 333 тонн, отметил Шойгу.
